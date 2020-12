Se suspendió la edición 2021 del Festival Nacional de Folklore en Cosquín

La edición 2021 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín fue suspendida por los organizadores, a partir de la evaluación del Gobierno provincial sobre el impacto que podría tener el evento en el sistema sanitario, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.



La 61º edición del festival presencial se iba a realizar desde el 23 al 31 de enero, no obstante el comunicado sostiene que la Comisión Municipal de Folklore mantuvo una reunión hoy con el ministro de Gobierno local, Facundo Torres Lima, para analizar sobre el festival que, todos los años, se realiza en la ciudad cordobesa de Cosquín.



Añade que el ministro Torres Lima expuso que más allá de la seriedad de los protocolos presentados oportunamente por la Comisión basado en los protocolos nacionales, “la gran afluencia de público con motivo del festival podría generar en la zona inconvenientes de orden sanitario difíciles de superar por lo que sugería no realizar por el momento”.



En ese contexto, la comisión decidió “acompañar la sugerencia provincial de no realizar el Festival Nacional de Folklore de forma presencial y de esta manera poder seguir colaborando y trabajando en conjunto como desde el primer día con el Gobierno Provincial en el cuidado de la Salud de la población”.



Asimismo se conoció, por otras fuentes, que se están evaluando otras posibilidades, aunque hasta el momento se desconocen detalles sobre la viabilidad de algún formato festivalero no presencial.