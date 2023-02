Se tiró de cabeza en una pileta y se golpeó contra el fondo: podría quedar paralítico y solicita ayuda para costear su operación

Pablo Fabián Varela tiene 36 años y el pasado 14 de enero sufrió un accidente que complicó su salud. Por ello debe someterse a una intervención quirúrgica cuanto antes. Debido a la gravedad de su cuadro de salud, apela a la ayuda de la comunidad.

“El 14 de enero viajé a Belén a jugar un torneo de vóley. A la tarde, con los chicos nos fuimos a la pileta. Me tiré de cabeza, llegué al fondo de la pileta y choqué con la cabeza. Me dejó inconsciente, pero logré reaccionar y cuando me quise parar no me funcionaban las piernas”, comentó la Pablo en diálogo con LA UNIÓN.

Continuando, agregó: “Producto del choque tengo dañado dos vértebras, una de ella muy complicada. Corro riesgo de quedar paralitico. El médico me dijo que tengo que operarme y ponerme dos prótesis en la columna”.

Pablo remarcó que el costo de la operación asciende a los 2.400.000 de pesos y están recaudando dinero para poder realizarla.

Las personas interesadas en enviar su ayuda podrán hacerlo a través de la siguiente cuenta: CBU 0000007900273763216449 // Alias: CELEVARELA94