Se viene el Ciclo Ciencia y Literatura "Ecología: entre lo ficticio, lo real"

El ciclo "Ciencia y Literatura" tendrá el próximo 23 de octubre su tercer encuentro, con una propuesta centrada en la ecología y en las distintas maneras de interpretar la relación entre el conocimiento científico, la naturaleza y los futuros posibles. Bajo el título "Ecología: entre lo ficticio, lo real y un (posible) futuro deseado", la actividad buscará abrir un espacio de reflexión sobre las formas en que la ciencia y la literatura contribuyen a construir las ideas que tenemos acerca del mundo y de aquello que podría suceder en los próximos años.

La convocatoria está prevista para las 18 horas en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613. El encuentro será de entrada libre y gratuita y no requerirá inscripción previa, por lo que el público interesado podrá participar directamente de la actividad.

Organizado por la librería La Singularidad del Libro, con el apoyo de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, el ciclo propone acercar a la comunidad a la producción científica local y explorar, al mismo tiempo, los vínculos entre la investigación científica y la literatura.

La iniciativa se desarrolla mediante conversatorios abiertos y participativos, concebidos como espacios de intercambio en los que las distintas disciplinas pueden encontrarse y generar preguntas sobre temas que atraviesan tanto la producción de conocimiento como las formas culturales de interpretar la realidad.

En esta tercera fecha, la ecología será el eje articulador de una conversación que buscará conectar los descubrimientos científicos con sus consecuencias, las narrativas literarias y las maneras en que las sociedades imaginan su porvenir.

"Un verdor terrible", el punto de partida del debate

La conversación tendrá como referencia inicial "Un verdor terrible", obra del escritor chileno Benjamín Labatut, a partir de la cual se abrirá el intercambio sobre algunos de los grandes descubrimientos científicos y sus consecuencias. El libro funcionará como punto de partida para explorar cómo la ciencia observa, interpreta y transforma nuestra relación con la naturaleza. Desde esa perspectiva, el encuentro propone examinar no solamente el conocimiento que surge de los descubrimientos científicos, sino también las implicancias que estos pueden tener en la manera de comprender el mundo.

La elección de esta obra permitirá establecer un diálogo entre la literatura y la ciencia, dos campos que, desde sus respectivas perspectivas, pueden abordar las transformaciones del conocimiento y las preguntas que surgen frente a los cambios en la relación entre las personas y su entorno.

El conversatorio buscará ampliar esa reflexión mediante preguntas que vinculan los desarrollos científicos con las representaciones culturales del futuro. La literatura, en este marco, permitirá abrir un espacio para pensar cómo se construyen las imágenes de los mundos posibles y de qué manera esas representaciones dialogan con las ideas científicas sobre la naturaleza.

El encuentro no se limitará a abordar la ecología como una temática aislada, sino que la incorporará a una discusión más amplia sobre el conocimiento, la tecnología y los escenarios que las sociedades imaginan para el planeta.

Tecnología, transhumanismo y la idea de progreso

Uno de los ejes centrales de la tercera edición será la discusión de las narrativas transhumanistas y tecnológicas, así como de la idea de "progreso" que atraviesa esos relatos.

La propuesta invita a examinar las formas en que se representan los avances tecnológicos y a preguntarse qué concepciones del futuro están presentes en esas narrativas. En particular, el encuentro buscará poner en discusión los escenarios planetarios que se imaginan a partir de los desarrollos científicos y tecnológicos, y las perspectivas desde las cuales se interpreta su impacto.

La pregunta sobre qué futuros estamos imaginando ocupará un lugar central en el conversatorio. El planteo apunta a relacionar las expectativas vinculadas con el progreso con las formas en que la ciencia, la literatura y la ciencia ficción participan en la construcción de esos escenarios.

En ese sentido, la actividad propone reflexionar sobre el papel que desempeñan estos campos en la elaboración de ideas acerca del porvenir. La ciencia aporta conocimientos sobre la naturaleza y sus transformaciones; la literatura y la ciencia ficción, por su parte, permiten explorar distintas formas de representar esos procesos y de imaginar posibilidades futuras.

El título elegido, "Ecología: entre lo ficticio, lo real y un (posible) futuro deseado", sintetiza el propósito de la jornada: poner en diálogo aquello que conocemos, los mundos que imaginamos y las perspectivas sobre el futuro que pueden construirse a partir de esas reflexiones.

Horacio Machado Aráoz

El encuentro contará con la participación de Horacio Machado Aráoz, licenciado en Ciencia Política, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Nacional de Catamarca.

Machado Aráoz es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Regional de Estudios Socioculturales (IRES-CONICET-UNCA), donde coordina el Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur.

Su participación formará parte del intercambio propuesto para esta tercera fecha, centrada en los cruces entre ecología, producción científica, literatura y construcción de escenarios futuros.

La presencia del investigador permitirá incorporar al conversatorio una perspectiva vinculada con su trayectoria académica y su trabajo en el ámbito de la investigación. Su intervención se desarrollará dentro del formato abierto y participativo que caracteriza al ciclo.

La moderación estará a cargo de Verónica Gostissa, abogada y ecofeminista, integrante de la Asamblea colectiva Pucará y coordinadora por Argentina del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

Gostissa tendrá a su cargo la moderación del diálogo, en una jornada que reunirá reflexiones sobre la ecología, los avances científicos y las representaciones del futuro presentes en la literatura y la ciencia ficción.