Se viene el taller y concurso Fotos de verano en Los Varela

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, en conjunto con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Los Varela organizan el Taller y Concurso “Fotos de verano en Los Varela”, que se realizará los días 9 y 10 de febrero, dirigido a la comunidad ambateña y a los turistas que se encuentren veraneando en ese destino.

Durante dos días, los participantes tendrán la oportunidad de aprender y practicar las herramientas fundamentales de la composición de la imagen, teoría fotográfica y técnicas de registro, con el fotógrafo Javier “Javinho” Godoy, en el Salón de Uso Múltiple (SUM) del Centro de Jubilados 1° de Septiembre.

La primera jornada se realizará de 10 a 13hs en el SUM "Centro de Jubilados 1° de Septiembre" e incluirá una charla introductoria a todos los contenidos, y a partir de las 16.30 hasta las 20.30 iniciará un recorrido fotográfico por la zona del río y la Cuesta de Singuil, y el viernes 10, de 9 a 13hs, visitarán la Quebrada Los Varela y el Portal Jurisdiccional.

El taller es gratuito y está dirigido a todas las personas que quieran aprender a usar la cámara del celular y lograr tomas de excelente calidad. También pueden participar del taller con cámaras de foto profesionales. No es necesario tener conocimientos previos, sí deberán asistir con un teléfono con cámara que mínimamente tenga la opción modo manual.

Las inscripciones para realizar el taller se realizan mediante WhatsApp al número 3834920155 o personalmente en la oficina de la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Los Varela por la mañana.

Concurso

El concurso de fotografía está dirigido a fotógrafos aficionados y/o profesionales, mayores de 18 años de edad que podrán participar en la categoría “General”, abierta a todo público, y en la categoría “Taller de Fotografía”, exclusiva para quienes hayan asistido al taller de fotografía organizado por el concurso.

El envío de obras se llevará a cabo exclusivamente a través del área de Cultura del Municipio de Los Varela, o a través de los números de WhatsApp 3834920155 o 3834350713. Cada autor podrá participar con un mínimo de una fotografía y un máximo de cuatro.

Para participar, los interesados deberán registrarse previamente a través del área de Cultura del Municipio de Los Varela, o, a través de los números de WhatsApp 3834920155 o 3834350713. El plazo para enviar las obras finaliza el viernes 24 y se anunciarán los ganadores el martes 28 de febrero.

Condiciones

- Las obras pueden ser en color o en blanco y negro y pueden estar realizadas con cualquier proceso fotográfico.

- No deben haber ganado premios en otros concursos ni haber sido seleccionadas en concursos anteriores.

- Deben ser exclusivas del autor y no pueden tener marcas de agua, firmas incorporadas ni cualquier elemento que pudiera identificarlo.

- Solo se aceptarán las obras en formato JPEG (JPG).

- No está permitido el uso de imágenes descargadas de internet o de pinceles de Photoshop con imágenes.

- Todas las obras enviadas serán exhibidas en el sitio web de la organización o en las páginas y redes sociales tanto de la Municipalidad de Los Varela, como del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.