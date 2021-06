Según la ministra de Educación, la presencialidad no vuelve, "por ahora"

A pesar de los dichos del propio ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta quien luego del diálogo mantenido con el Gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, había deslizado como posible que en algunos departamentos de la provincia la vuelta a las aulas se podía concretar, en la jornada de hoy esto fue descartado. La determinación llegó luego del análisis epidemiológico de los últimos días y, por lo tanto, el regreso de los docentes y los alumnos a las aulas, está lejos de poderse concretar. Los mismos gremios habían puesto el foco en la situación sanitaria y así lo habían adelantado a este diario el martes, marcando además que iban a presentar un pedido de reunión con la cartera educativa.

Básicamente el condicionante es el número de ocupación camas con oxígeno, parámetro que se mantiene por sobre el 95% y no tendría en los próximos días una baja significativa. Ayer el mismo el director del Hospital “Carlos G. Malbrán”, Dr. Daniel Godoy confirmó que la ocupación está al 100% y para que los chicos vuelvan a las aulas esta cifra debería estar por debajo del 80% y ser constante.

Ahora es Andrea Centurión quien finalmente confirmó que la virtualidad continuará con normalidad y que esta disposición es en bien de la salud, tanto de los docentes como de los alumnos. La ministra de Educación marcó, en un diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, que aunque hay departamentos que no observan un aumento significativo de casos a la fecha, es por una cuestión preventiva que él no regreso será abarcativo a toda la provincia. “Con los números de hoy las condiciones no están dadas para el retorno a la presencialidad, atento a que superamos el 80% de la ocupación de camas con oxígeno, en base a ese punto y para cumplir con el decreto nacional, no se podría retornar a la presencialidad, por ahora”, refirió.

Interior y calendario

“Tenemos departamentos que, por suerte, están sin casos positivos, como pasa con Ancasti pero por la situación sanitaria, la recomendación es no volver en toda la provincia”, dijo Centurión. En este cuadro se deben agregar a El Alto, Paclín y Ambato, donde la tasa de contagios se mantiene baja y constante.

Respecto a las vacaciones de invierno y tal como lo adelantó Diario La Unión, estás se mantendrán según estaba previsto. “Hasta la fecha, el calendario como ha sido establecido, se va a respetar. Entonces el receso de invierno va a ser del 12 al 23 de Julio”, confirmó la ministra.

En cuanto al reclamo de “Padres Organizados” y la recomendación de distintos organismos en cuanto a la conveniencia de la presencia de los niños y adolescentes en las aulas, la funcionaria dijo estar de acuerdo con estos pensamientos y fundamentos pero que “hoy más que las emociones tenemos que cuidar la vida y hoy las condiciones no están dadas. Si se contagia un chico, tenemos el sistema de salud al 95% de ocupación. En este punto tenemos que priorizar la vida y dejar lo pedagógico y lo educativo”, finalizó.

Para reforzar este punto el Ministerio de Educación de la Provincia a través de la Secretaria de Planeamiento Educativo a cargo de Gustavo Soto mantuvo una reunión con el equipo de trabajo de la Subsecretaria de Planeamiento Educativo de la Nación para acompañar y sostener los lineamientos en el marco de la no presencialidad.