Segunda convocatoria de Becas Progresar: todo listo para inscribirse

La inscripción a la segunda convocatoria del año de Becas Progresar estará disponible desde este viernes 14 de julio y hasta el 31 de agosto, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en conjunto con el Ministerio de Educación.



El plazo de registro será para todas sus líneas, a saber: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Educación, Jaime Perczyk, anunciaron la suba del monto del Progresar de $ 13.000 a $ 20.000, lo que representa un incremento superior al 50%.



Así, el valor general de la beca es de $ 20.000 e incluye un plus por conectividad, sobre lo cual la Anses detalló en un comunicado que "se cobra el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el período, acreditando la condición de alumno regular". El organismo previsional aclaró que en el caso de Progresar Trabajo, la inscripción es hasta noviembre inclusive.



En este sentido, subrayó que es importante tener en cuenta que los ingresos del grupo familiar de la o el titular no deben ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



Desde su inicio, el plan Progresar alcanzó a 1.697.663 becarios en todo el país, según datos de diciembre del año pasado.



El Nivel Obligatorio concentra la mayor cantidad de titulares con 924.484 (54,46 %) y luego lo siguen el Nivel Superior y Enfermería, que distinguen Nivel Universitario (con 412.120, 24,28 %) y Nivel No Universitario (con 270.079, 15,91%).