Sigue "en rojo" la vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio en la provincia

En el Día Mundial contra la Polio en el Ministerio de Salud la Lic. Martha Miller, representante de la Organización Panamericana de la Salud de visita en nuestra provincia, dio detalles de la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, apuntando al valor de la misma y a las estrategias que se arbitrarán para elevar los valores de adhesión. Lic. Martha Miller, representante de la Organización Panamericana de la Salud

La profesional abogó por la responsabilidad de los padres, en vista a los bajos números de adhesión a la campaña en nuestra provincia, que a tres semanas de iniciada, recién se encuentra en el 41%, lo que significa que la provincia “está en rojo” , tal como lo acotara Claudia Espeche, Directora Epidemiologia, presente junto a la Dra. Viviana Cibirian, Jefa de Inmunizacion en la conferencia de prensa que se dio en la cartera sanitaria.

Miller, en tanto destacó ante este panorama que “es un derecho del niño el recibir la vacuna” y consideró “¿por qué si tiene la posibilidad de no enfermarse ahora se va a enfermar?. Quisiera que alguien me conteste eso” . En este punto, la profesional del destacado organismo dijo desconocer los motivos que han llevado a que Catamarca sostenga estos valores, apuntando que de existir un frente antivacunas, recordó que en Mendoza se tuvo que llegar al extremo de judicializar los casos. Esto con la premisa que la salud de los niños es un derecho y no se le puede negar la posibilidad de acceder a ello.

Contestando a cuáles son las variables de los bajos porcentajes de vacunación en Catamarca, Espeche señaló que son varios y en entre esos consideró que tal vez la juventud de los padres de los niños en el rango de esta campaña, sea un factor. “Talvez sea porque son una generación nueva, porque estamos hablando de niños muy pequeños y quizás lo papás y las mamás no está quizás tan habituados a lo de la vacunas pero en todo caso, lo importante es no perder de vista la obligatoriedad”.