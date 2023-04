Sigue el escándalo en la Mutual F.M.E: volvió a frustrarse la toma de posesión de la nueva conducción

Con la presencia de un nutrido grupo de jubilados y con presencia policial, las autoridades ganadoras de las elecciones de la Mutual Fray Mamerto Esquiú otra vez vieron impedido su ingreso y toma de posesión de las instalaciones de la institución. A seis meses de los polémicos comicios, este miércoles los integrantes de la Lista Verde se hicieron presentes junto a su abogado para asumir funciones, lo que no se pudo concretar.

Carlos Tapia, presidente de la lista ganadora, en compañía del Dr. Jorge Alvarez Morales, representante legal de los ganadores, procuraron tomar posesión en función de la determinación del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) sobre que el acto electoral del pasado 30 de septiembre del año pasado fueron legales.

No obstante, esto, Imelda Marquetti, quien resultó perdedora en esas elecciones y quien se mantiene como autoridad a la fecha, les impidió no solo el ingreso sino también, y por ende tomar posesión de la histórica mutual.

En medio del convulsionado momento, Tapia en diálogo con La Unión en un principio se mostró optimista, al tiempo que reclamaba el ingreso a la institución ubicada en calle 9 de Julio. Luego y ante los hechos, indicó “si no es hoy es entre el lunes o el martes que asumimos”. Seguidamente reflexionó, en cuanto a los daños de estas maniobras dilatorias por parte de Marquetti que “los damnificados son los socios que están pagando la cuota y no tienen los servicios como corresponde. Esto es algo descabellado y que no tiene sentido. La verdad que no le encuentro explicación a esta demora de seis meses para que recién podamos llegar a esto”.

Respecto a la situación de los empleados, quienes ya el año pasado habían reclamado por falta de pago, el nuevo titular de la institución aseguró que como tienen control de las cuentas bancarias, autorizaron el pago de los salarios. Carlos Tapia comentó que ya había estado en contacto con los trabajadores para manifestarles tranquilidad y que una vez que puedan asumir “vamos a analizar todos los problemas, entre esos el de los aportes de los empleados, el pago a los proveedores y los servicios”.

En manos de Palacios

A pesar de lo dicho por el INAE las nuevas autoridades vieron frustrado no solo la asunción sino también el ingreso a la mutual. Imelda Marquetti optó en esta ocasión que no tener contacto con la prensa y literalmente atrincherarse bajo la excusa que la entrega de la institución debía tener aval del fiscal de la causa, Laureano Palacios.