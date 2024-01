Situación de "Lorenza Sola": intervino el municipio para preservar su salud

La realidad de Lorenza Mamaní , conocida más como “Lorenza Sola”, de un tiempo a esta parte es motivo de preocupación, tanto de parte de la comunidad como de la Municipalidad de Fiambalá, que se hizo cargo de cuidar por su bienestar. En este sentido se conoce que luego de ser rescatada por su estado delicado, en la actualidad se encuentra viviendo en una casa del barrio Pampa Blanca junto a unos familiares.

En este contexto se conoce que Eugenio Mamaní, sobrino de Lorenza la mujer de 90 años, salió a desmentir una serie de acusaciones en su contra y un supuesto mal estado que estaría atravesando la señora Lorenza. Eliana Quinteros / Eugenio Mamaní

No obstante esto, desde la comuna de Fiambalá, Eliana Quinteros, Directora de Mujer, Género y Diversidad, tomó intervención a partir del llamado de la policía marcando que la calidad y el bienestar de Mamaní no era el óptimo. Ante esto el organismo se dirigió de manera inmediata al lugar para supervisar la situación que se acusaba, corroborando que los dichos no era certeros y que Lorenza se encontraba bien,

Al respecto Quinteros, pidió a los medios y las personas que sean respetusos ante la situación de Mamaní y sean cautelosos de sus dichos o acusaciones, como así también no utilizar su imagen para exponer o viralizar su condición de vida. La funcionaria además señaló que Lorenza volvió a la casa de su sobrino Eugenio, y ella da a conocer que absolutamente nadie tiene autorización de trasladarla a ningún otro lado. Asiimismo, desde la dirección de Mujer, Género y Diversidad se dispuso de una persona para cuidarla, atender sus necesidades.

“Aquellas personas o interesados en verla, deben hacerlo en su lugar de residencia”, se acotó desde la municipalidad.