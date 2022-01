Suspenden el Festival del Fuerte por la grave situación sanitaria de Andalgalá

La realidad epidemiológica de la comuna andalgalense, que según el reporte del COE de este lunes pasado en una semana sumó 62 casos, obligó a que la Municipalidad de Andalgalá tomara la determinación de suspender el evento cultural emblema del departamento. De esta manera y ya oficialmente, la 45° edición del Festival Nacional “El Fuerte de Andalgalá” no se realizará y su fecha no será reprogramada. "Atentos a la situación sanitaria que atravesamos, y en pos de cuidar la salud de toda la población ante esta tercera ola de Coronavirus, se ha decidido no realizar el festival previsto para este mes de enero, atendiendo a las restricciones que la pandemia va presentando y las recomendaciones en relación a los eventos masivos", indicaron en conferencia de prensa los responsables de Turismo y Cultura de la comuna de La Perla del Oeste.

En este sentido, las autoridades indicaron que “realizar nuestra fiesta mayor implica una organización económica, administrativa y de personal que no podemos movilizar si no tenemos certezas en materia de salud. Por ello y atento a las circunstancias de la salud, no podemos arriesgar los recursos públicos en esta circunstancia”. Sostuvieron que la prioridad es la salud de la comunidad y apuntaron a que seguirán “apostando a la revalorización del turismo y la cultura con diferentes eventos que podremos realizar mediante la mejora de los indicadores. Y sin duda, cuando la situación sanitaria cambie, volveremos a encontrarnos en la fiesta mayor de la cultura andalgalense”.

Aumento de casos

Para dar pie a la determinación de la comuna, se debe mencionar que en la jornada de hoy el Hospital zonal “José Chain Herrera” realizó 170 hisopados, los que se concretaron tanto en el nosocomio local como en Plaza 9 de Julio. De ese total, se comunicó que 75 muestras resultaron positivas y esto implica una alta tasa de contagio en el departamento. Con estos casos y sumados a los que se registraron en las últimas horas ya son casi 200 los positivos y más de 1000 las personas aisladas.

Testeos en la Plaza 9 de Julio

A este cuadro se debe agregar que esta misma mañana dos pacientes fueron derivados al Hospital “Carlos G. Malbrán” en estado delicado, a pesar de que contaban con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por la gravedad del cuadro sanitario, las autoridades sanitarias hicieron un llamado de atención a la comunidad para que continúen con los cuidados personales además recomendaron reducir al máximo los eventos y la circulación.