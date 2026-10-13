Susto en plena Avda. Belgrano: colectivo de El Nene sufrió principio de incendio

Un principio de incendio en un colectivo de la empresa El Nene generó momentos de tensión este martes sobre avenida Belgrano, frente a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), en la ciudad Capital. El episodio se produjo mientras la unidad de la línea 104 realizaba su recorrido desde el norte de la ciudad y comenzó a observarse una importante cantidad de humo en el interior del vehículo.

La situación llamó la atención de quienes viajaban en el colectivo, ya que el humo que comenzó a aparecer no era habitual y aumentó en pocos momentos. Ante esa circunstancia, el conductor optó por detener y estacionar el rodado para permitir que las personas descendieran y evitar que el incidente pasara a mayores.

El episodio se produjo en plena circulación de la unidad, que trasladaba a una importante cantidad de pasajeros. La presencia de humo generó preocupación entre los ocupantes, que debieron abandonar el vehículo mientras se intentaba controlar la situación.

La rápida decisión de detener la marcha permitió que el pasaje pudiera bajar sin inconvenientes. Una vez fuera del colectivo, algunos de ellos también se involucraron en las tareas para intentar sofocar el fuego, en una intervención que contribuyó a controlar el principio de incendio.

La evacuación y la colaboración

Uno de los aspectos destacados del episodio fue la reacción de las personas que viajaban en la unidad. Según se informó, el colectivo circulaba con una importante cantidad de pasajeros, quienes lograron descender sin inconvenientes después de que el chofer advirtiera el problema y estacionara el vehículo.

Lejos de limitarse a abandonar el rodado, algunos pasajeros colaboraron con el conductor para tratar de controlar el fuego. Para ello, recurrieron a las mangueras de la plaza Virgen del Valle, ubicada en las inmediaciones del lugar donde se produjo el incidente.

La intervención de los ocupantes resultó importante para intentar evitar que el principio de incendio se agravara. El humo había comenzado a hacerse visible mientras el colectivo avanzaba por avenida Belgrano, lo que llevó al conductor a tomar la decisión de detenerse y facilitar la salida de quienes se encontraban a bordo.

"El colectivo venía lleno y logramos bajar todos bien"

El relato de una de las pasajeras permitió conocer cómo se percibió el episodio desde el interior del colectivo. La mujer describió la aparición progresiva del humo y la preocupación que generó entre quienes viajaban en la unidad.

"Vimos un humo cuando estábamos adentro del colectivo, un humo que no era normal, que era grande. Vino poquito y luego grande. El colectivo venía lleno y logramos bajar todos bien", relató. Su testimonio da cuenta de que la situación comenzó con una presencia de humo que inicialmente parecía menor, pero que luego aumentó. Esa evolución fue advertida por los pasajeros mientras el colectivo continuaba su recorrido, hasta que el conductor decidió detener la unidad.

La descripción también pone de relieve la cantidad de personas que se encontraban a bordo en ese momento. A pesar de que el vehículo circulaba lleno, los ocupantes lograron descender sin inconvenientes, mientras algunos colaboraban para intentar controlar el fuego.