Tadeo agradeció a la gente, tiene su dispositivo y fue dado de alta

La madre de Tadeo Brizuela Gómez de 4 años confirmó a LA UNION que su hijo que se encontraba internado en el Hospital de Niños “Eva Perón” tiene puesto el botón gástrico y fue dado de alta.

La mujer expresó su agradecimiento a la gente y dijo que la solidaridad de los catamarqueños le permitió comprar el dispositivo que tiene un costo de 45 mil pesos para que Tadeo comience su recuperación y vuelva de a poco a alimentarse por boca.

“Quiero agradecer enormemente a la gente, que de forma anónima nos ayudo. Fueron muchos los llamados, estamos muy agradecidos a todos por la ayuda. Mi hijo ya tiene puesto su botón gástrico y le dieron el alta”, manifestó Lourdes Gómez, mamá de Tadeo.

La mujer también hizo extensivo su agradecimiento a todo el personal que trabaja en el Hospital de Niños, enfermeras, médicos, cirujanos y administrativos. Destacó la calidad humana con la que fueron atendidos.

Por otra parte, comentó que hicieron los trámites en Desarrollo Social de la provincia para poder percibir la pensión por discapacidad.

“Le pusieron el botón sin complicaciones, Tadeo ahora se prepara para otras operaciones que se están programando con el equipo de profesionales del Hospital de Niños. El lunes tienen consulta con el cirujano y la nutricionista porque bajó de peso. Necesita una leche de 5 mil pesos, los médicos me realizarán el pedido para ver si puedo tramitarla en el Ministerio de Salud. Estoy esperando el pedido para realizar el trámite ojalá tenga suerte”, aseveró.

Por último, la mamá de Tadeo dijo que el niño deberá realizar terapia con Fonoaudióloga y lamentó que en Andalgalá, lugar donde viven, no cuenten con este tipo de profesionales. “Las terapias que necesita mi hijo serían de 3 a 4 veces por semanas y eso también me implicaría otro gasto de traslado ya que en Andalgalá no hay fonoaudiólogas. Esto será un tema que también tenemos que resolver para que Tadeo pueda recuperarse pronto”, concluyó.