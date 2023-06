Tarifa social: el Ente Regulador inscribe en Miraflores y Huillapima

El Ente Regulador de Servicios Públicos de Catamarca estará este lunes en las localidades de Miraflores y Huillapima empadronando a usuarios y usuarias que deseen acceder a la Tarifa Social de energía lanzada recientemente por el gobernador Raúl Jalil. Mañana, la oficina móvil del Ente estará en la localidad de Nueva Coneta.

Desde esta manera, el Ente Regulador acompaña y promociona la iniciativa del Gobierno Provincial destinada a aliviar el gasto hogareño originado en el consumo de la energía eléctrica.

Cabe recordar que la Tarifa Social es un beneficio que subsidia el 100% de los primeros 400 KWH bimestrales o 200 KWH Mensuales, más el 50% del Cargo Fijo de la factura de Energía. Es importante remarcar que si el usuario supera los 1000 KWH bimestrales se suspende el subsidio.

Cronograma

Lunes

• Delegación de Miraflores de 9 a 13 horas

• Punto Digital de Huillapima de 14 a 18.30 horas

Martes

• Delegación de Nueva Coneta de 9 a 13 horas.

Requisitos

Quienes deseen acceder al beneficio provincial, deben concurrir con la siguiente documentación:

• Ingresos menores o iguales a 2 (dos) salarios mínimo vital y móvil, y/o ser veterano de guerra

• El solicitante no debe tener más de un suministro eléctrico a su nombre y tampoco debe haber poseído acta de fraude comprobable

• DNI del titular del servicio eléctrico, en caso de no ser el titular tendrá que realizar primeramente el cambio de titularidad en las oficinas de ECSAPEM.

• Ultima factura del servicio eléctrico y tener la cuenta al día (no poseer deuda alguna).

• Ultimo recibo de sueldo o constancia negativa de Anses en caso de no poseer ingresos y/o ser beneficiario de plan social; si es monotributista social llevar constancia de inscripción AFIP

• Certificado de convivencia del grupo residente mayor a 18 años

• Teléfono celular de contacto y dirección de correo electrónico

• En caso de ser veterano de guerra debe presentar certificado que lo acredite