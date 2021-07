Temporada de incendios: dos siniestros pusieron en evidencia las carencias de los bomberos voluntarios del interior

Este fin de semana, según la Brigada de Incendios Forestales de Catamarca se confirmó el inicio de la temporada alta de siniestros y aunque este organismo está bien dotado de personal, material y recursos, esto no se replica en los cuerpos de bomberos voluntarios del interior de la provincia.

La situación se hizo evidente en la jornada de este lunes cuando dos incendios se declararon con intensidad, uno en Andalgalá y otro en Fray Mamerto Esquiú, y ambos terminaron poniendo en peligro a los vecinos por cuanto los bomberos no pudieron asistir ante la falta de recursos y equipamientos.

La realidad ya es conocida desde hace tiempo, mismo que se reclama desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca para que los voluntarios cuenten con lo necesario para poder cumplir con el objetivo de socorrer a la comunidad en momentos de necesidad.

En la jornada de ayer, en el siniestro que se ocasionó por el incendio de una salamandra en un domicilio de Andalgalá, la dotación de bomberos voluntarios se vio impedida de acudir, por cuanto su autobomba había entrado el día anterior a reparación. Ante esto, fueron los vecinos quienes organización el salvataje accionando una larga cadena humana y a fuerza de baldes y mangueras de jardín, sofocaron el incendio. Por la gravedad del hecho, una persona tuvo que ser derivada a esta Capital para ser asistida en un centro de salud.

El mismo jefe Bomberos de Andalgalá, Miguel Tapia, reconoció a Radio Valle Viejo que no contaban con un vehículo alternativo, para asistir mientras el otro continúa en el taller. “Efectivamente hubo un siniestro donde los bomberos no pudieron asistir y lamentablemente no tenemos otra unidad disponible”, indicó.

En la Vista Larga

El otro incendio se dio en Fray Mamerto Esquiú, a la altura de la Vista Larga, en Piedra Blanca, donde ardieron pastizales desde aproximadamente las 18 horas hasta bien entrada la noche. Allí intervinieron bomberos voluntarios de este departamento y de Valle Viejo pero como no contaban ambos con los elementos y suministros necesarios, se debió esperar que Bomberos de la Policía de la ciudad Capital arribaran al lugar.

Hace poco más de un mes el cuerpo de FME había logrado adquirir el primer sistema de ataque rápido, el que se supone está destinado a dar respuesta a las demandas de incendios. Esto fue adquirido gracias a la colaboración de vecinos pero les falta el vehículo propio, que en la jornada de ayer se notó bastante.