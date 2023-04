Theo necesita la ayuda de todos para realizarse una operación en Córdoba

La familia de Theo, un niño de 8 años con autismo TEA, está pidiendo ayuda para costear su operación de cataratas en la provincia de Córdoba, en el Instituto Mostaza Sánchez. La madre de Theo ha relatado su difícil situación a este medio.

"Mi marido trabaja en la Municipalidad de la Capital, él tiene obra social OSEP, pero Teo, mi hijo Theo, tiene autismo TEA. Él en realidad no está en OSEP asentado como discapacidad, porque tenemos que dar de baja PROFE, pero PROFE no nos acepta porque tenemos que renunciar a su pensión para que podamos hacer ese trámite", dijo la madre de Theo.

La familia necesita costear una prótesis ocular que cuesta 400 dólares, además de los gastos de traslado y alojamiento en Córdoba para la cirugía. "En realidad nosotros ahora no llegamos para la cirugía", lamentó la madre de Theo.

La familia había recibido ayuda de OSEP en el pasado, pero recientemente les informaron que solo cubrirían los boletos de Theo y su madre para el viaje a Córdoba. "El año pasado sí nos cubrían. Las veces que viajamos nos cubría los tres boletos, el hotel y el almuerzo, desayuno. Ahora dicen que no, que solamente va a cubrir para Theo y para la madre y no para el otro acompañante", explicó la madre de Theo.

Ante esta difícil situación, la familia ha pedido ayuda a la comunidad y ha organizado una rifa para recaudar fondos. "Puse también el flyer y para que me ayude la gente, pero en realidad no, no se ayudó, no se juntó mucho, solamente $5,000 ayudó la gente. Quería también pedirle a la gente si nos puede ayudar a colaborar, ahora más que no tenemos por el boleto para el padre ni el hotel", dijo la madre de Theo.

Si desea ayudar a la familia de Theo, puede comunicarse con ellos a través del número de teléfono 3834-464902 o depositarle dinero, utilizando el alias de su madre: THEO.JAIR