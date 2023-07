Toma de vivienda en Saujil: los papás del menor discapacitado siguen sin respuesta

Nada ha cambiado a más de una semana de la toma de la casa del B° 32 viviendas en Saujil. Tanto Micaela Gómez como Julio Aivar no tienen novedades y crece la desesperación de esta familia que tomó la delicada decisión en vista de lo que ellos indican es una adjudicación injusta. “Las autoridades correspondientes no se han presentado”, comentó Julio, papá de Ian, el pequeño con síndrome de Down.

A la novedad sobre el corte de servicio de luz y agua, el papá del niño comentó este domingo a La Unión que en cuanto a los servicios ahora “estamos sin agua caliente. Respecto a la luz, tenemos, pero nos bajan y suben la térmica. Es de terror”. Por eso y a pesar de esta precaria situación, que atenta principalmente en el menor, el matrimonio indicó que se van a mantener en el reclamo, esto mientras persiste la custodia policial en lugar.

“Ya van 9 días y no hay novedades. Nadie se hizo presente este finde”, apuntó Julio. Recordemos que la semana pasada, una asistente social enviada por la Fiscalía de Andalgalá para realizar un relevamiento de la situación de la familia, fue impedida de ingresar por los efectivos que realizan la custodia.

En el medio, el único esbozo de arreglo es la propuesta desde la comuna de una casa, que aún no está terminada. Hasta tanto se culminen las obras, que sería dentro de cinco meses, se les daría otro lugar en calidad de alquiler, todo a cargo del Ejecutivo municipal. “Esa es la oferta, pero son solo palabras. Nosotros vamos a seguir aquí en esta lucha por los derechos de nuestro hijo. Es lo que corresponde, porque aquí no respetaron el cupo que debe estar asignado para menores con discapacidad", sentenció el padre del niño.

El reclamo

Aivar comentó que la situación que vive con su pareja, y su pequeño es “algo muy doloroso”, y cuestionó que las viviendas se hayan entregado a personas que “no les corresponden”. El matrimonio apuntó que en el barrio 32 viviendas en Saujil no hay ninguna familia con personas con discapacidad denunciando que en la confección del listado hubo “acomodos".

“Es una burla, estas son viviendas sociales, para gente con escasos recursos. Queremos una solución tanto para la familia a la que le dieron la casa, como para nosotros.” sostuvo Micaela. La familia ha pasado tres días en la vivienda, pero, aun así, señalaron, ninguna autoridad se acercó con una solución como corresponde.