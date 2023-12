Trabajadores de la empresa Gutiérrez mantienen el paro en repudio al despido de un trabajador

Sobre finales de octubre se había registrado el último conflicto con la empresa de transporte, en ese momento, por la negativa de solucionar saldos en las liquidaciones y corregir la modalidad de pago en horas de trabajo de días francos y feriados. Ahora y manteniendo el nivel de tensión laboral, los trabajadores de la empresa Gutiérrez anunciaron el inicio de medidas de fuerza.

Así lo informaron desde UTA seccional Catamarca -La Rioja, consignando que, en esta oportunidad, la acción llega luego que uno de los trabajadores fuera despedido, justo cuando se había postulado para ser delegado gremial, El paro tuvo como escenario los galpones de la empresa, mientras los empleados siguen denunciando persecución y presiones de parte de la patronal.

En tanto y como consecuencia de la protesta, el recorrido que la firma realiza a Fiambalá está suspendido.

Preocupación

En tanto, desde el gremio, marcaron la preocupación que este caso dispara en los choferes de la empresa, dado que la firma no tuvo reparo en prescindir del trabajador, aunque estaba bajo el amparo de la protección gremial. Al respecto Juan Vergara, secretario general de UTA en la provincia, en diálogo con Radio Valle Viejo, indicó que el ahora trabajador despedido el pasado 24 de noviembre había presentado una carta documento, dando a conocer su postulación como delegado obrero, no obstante, y a pesar de esto, se le comunicó el despido. "A nosotros nos llamó poderosamente la atención, de que fuera despedido y por esto esta mañana, en diálogo con representantes de la empresa, nos indicaron que, en la Dirección de Inspección Laboral, ya se le había depositado la indemnización correspondiente. El tema es que estamos solicitando la reincorporación y en el caso que esto no sea ya posible, el inconveniente que surge es que lo depositado no es el monto que corresponde a la indemnización"., sostuvo el gremialista, marcando que el monto era menos de la mitad de lo que le correspondía.

En cuanto a la preocupación, Vergara transmitió que esta es la sensación en el resto del personal, porque el pensamiento de todos es que la empresa, habiendo justificado el despido bajo la condición de reducción de personal, en el futuro no tendría problema en repetir la acción, siendo que ahora lo hizo con un delegado gremial. "En los compañeros esto genera miedo y temor", sentenció el secretario general de UTA.

En cuanto a la medida de fuerza, desde el gremio marcaron que todo depende de la actitud que tome la directiva de Gutiérrez. En este sentido, como la firma no reconsideró la decisión contra el trabajador, la medida de fuerza se mantiene y por ende, la suspensión del servicio.