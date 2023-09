Trabajadores de la ex Capresca calificaron de "intimidatorio" el descuento y la sanción

La ex Capresca, una institución recaudadora de fondos en la provincia, lleva ya seis meses sumergida en un profundo conflicto laboral. Más de 140 empleados luchan incansablemente por la redistribución justa de un adicional que, según explican, se otorgó de manera esporádica y desactualizada durante dos años. Su reclamo es claro: como contribuyentes fundamentales a la recaudación de fondos en la Ex Capresca, esperan recibir una compensación justa por su trabajo.

"Es una burla"

La tensión se intensificó con la reciente sanción de 28 trabajadores, un acto que los empleados califican como "una burla" y "un acto abiertamente intimidatorio". En diálogo con LA UNIÓN, los trabajadores expresaron fuertes críticas hacia las acciones tomadas por las autoridades.

"La resolución es una burla", afirmó uno de los trabajadores. "Solo sancionaron a algunos de los compañeros. Sancionaron a 28. Es un acto abiertamente intimidatorio, una vergüenza", agregó.

La sanción de estos empleados se produjo el mismo día en que se solicitó la conciliación obligatoria, lo que los trabajadores ven como un intento de silenciar su protesta. "Pedimos explicaciones del porqué solo esos compañeros recibieron la sanción y nos dijeron que es por un video que vieron... una vergüenza", agregó otro trabajador. "La molestia de la ministra de Economía fueron los carteles en nuestro organismo, donde la denominamos “mentirosa”. Ella nos mintió en la cara", manifestaron de manera categórica.

Promesas incumplidas y mentiras

Los trabajadores también expresaron su decepción con la falta de respuesta de las autoridades. Afirmaron que la ministra de Economía, Silvina Soria, les prometió mejoras que no se concretaron.

"Cuando tuvimos la primera reunión con ella nos dijo que no podía darnos lo que pedimos debido a que a los otros ministerios no podía resolverles nada", afirmó uno de los trabajadores. "En ese momento ya se había dado el aumento al Ministerio de Hacienda y al de Trabajo, una mentirosa", agregó.

La sanción y su origen



Los trabajadores sostienen que la sanción provino de instancias superiores, señalando que el presidente del directorio les dijo que la orden provenía de alguien superior al directorio. "El presidente Rafael Ponzo nos dijo que la superioridad ordenó la sanción para nuestro organismo. Por arriba del presidente está el gobernador, o sea que él habrá ordenado la sanción", explicaron.

Por otra parte, los empleados creen que la falta de decisiones concretas por parte del directorio también hizo que se prolongara el conflicto. "Nosotros llegamos a esta situación por falta de toma de decisiones del directorio", lamentaron. "Desde marzo estamos hablando y realizando propuestas, según ellos nos indican, y el presidente a todo dice que no", afirmaron.

Cómo van a afrontar el panorama actual

Ante esta situación, los trabajadores están evaluando sus opciones y buscando apoyo. Se sienten amenazados por posibles sanciones adicionales y cambios en la movilidad de personal, por lo que exigen que el gobernador intervenga en el conflicto.

"Estamos asesorándonos y buscando apoyo", señalaron. "Esta gestión nos sume en un agonizante destrato y manoseo perverso e irrespetuoso, manejándose al organismo de una manera muy irresponsable”, manifestaron.

Detrás de cada uno de nosotros hay una familia, tenemos una vida, tenemos compromisos, y esta perversa y caprichosa forma de conducir el organismo nos perjudica seriamente”, expresaron con impotencia.





La conciliación obligatoria y el bingo

En relación a la conciliación obligatoria, los trabajadores revelaron días atrás que fue una trampa. Los llamaron a conciliar como sindicato, solo para informarles que no podían hacerlo debido a las autoridades con mandato vencido, hecho por el que afirman que no son responsables, ya que ellos en abril solicitaron al Ministerio de Trabajo de la Nación regularizar la situación, pero nunca dieron la respuesta correspondiente, pese a que correspondía que lo hicieran en un plazo máximo de 90 día. Todo esto, según afirmaron, fue una artimaña para poder realizar el bingo, ya que habían anunciado un quite de colaboración.



Un conflicto sin fin

El conflicto laboral en la Ex Capresca parece no tener fin a la vista. Los trabajadores están comprometidos en luchar por lo que consideran un reclamo justo y se mantienen firmes en su búsqueda de respuestas y soluciones. Esta disputa afecta desde marzo pasado a 140 trabajadores y sus familias.