Trabajadores del "San Juan" pidieron la renuncia de la directora del hospital

En la profundización de las medidas de fuerza, desde Aprosca concretaron este miércoles una nueva jornada de paro, la que en este caso tiene relación con la Jornada lucha por la salud pública que se va a llevar a cabo en todo el país.

El conflicto que de momento no tiene el impacto de meses atrás, se concentra ahora en el Hospital San Juan Bautista y otros nosocomios de Capital y Valle Viejo. En el nosocomio capitalino, un número reducido de trabajadores se manifestaron en el hall del del hospital donde volvieron a marcar los reclamos de mejoras salariales, laborales y previsionales.

Julio Sánchez, secretario general del gremio planteó nuevamente las deficiencias con las que deben afrontar el día a día los trabajadores y profesionales las labores del “San Juan”. Recordó que sigue fuera de servicio el Mamógrafo y que a esto se debe sumar una serie de normas sanitarias que no se cumplen y que van en contra de los derechos del personal de salud y de los pacientes mismos. “Les estamos pidiendo a los directores que mejoren la calidad del sistema de salud. El sistema va a mejorar cuando se ponga en marcha toda una política de Estado, que incluye el salario de los trabajadores. Aquí se incluye a todos y no solo de unos cuantos, para desmovilizar”, apuntó el gremialista.

Durante la protesta, una de las enfermeras del hospital tuvo duras palabras contra los directos de la institución, declarando que “la Dra. Yanina Vazquez es una traidora y la salud pública se convirtió en la cueva de funcionarios corruptos. Los sobornos son corrupción. A un pequeño grupo les dan paquetes grandes para que caigan y rompan el reclamo de todos los trabajadores sanitarios”. Los dichos de la profesional apuntan a los acuerdos por guardias que ya vienen denunciando Aprosca como moneda de cambio para algunos sectores del centro de salud. v

“Los arreglos de las guardias, son pan para hoy hambre para mañana. Nosotros acuerdos dignos y para todos los trabajadores”, sentenció con fuerza la enfermera.

Pedido de renuncia

Durante la protesta, los presentes, además de reclamar mejoras salariales y sanitarias, confirmaron que cada vez son menos los servicios que se prestan desde el hospital público. A esto se sumó el pedido de renuncia de una de las directoras del nosocomio, Dra. Yanina Vazquez, quien es señalada como quien intenta romper el frente gremial otorgando arreglos económicos "por fuera".

Sobre este reclamo puntal respondió Daniel, enfermero, quien aseguró que el accionar de la directora “es persecución gremial”. Y agregó “no puede haber funcionarios de turno que responden a un plan de ajuste”.

Luego aseguró, al marcar lo que sería una maniobra de vaciamiento, que “el hospital se cae a pedazos, además de inundarse cada vez que llueve, está el problema de los turnos que se están dando y que no superan los 50 por semana. Y en el caso de los turnos presenciales se están dando para finales de abril. Esto es claramente en beneficio del sector privado porque no puede ser que el principal hospital público de la provincia no tenga tomografía, ni resonancia magnética, por solo nombrar un par de servicios”.

Julio Sánchez en cuanto a este pedido, si bien no apoyó explicitamente los dchos de los trabajadores, deslizó si la necesidad de una conducción “que trabaje en equipo con el foco en el sistema sanitario”.



Fotos y video: Mauricio Espinoza - La Unión