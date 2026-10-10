Transformá tus bidones de agua en objetos útiles para el hogar con estas 6 ideas

Al terminarse un bidón de agua, la mayoría de las personas suele tirarlo a la basura sin pensarlo demasiado. Sin embargo, muchos ignoran que, gracias a su tamaño, resistencia y forma, puede transformarse en distintos objetos prácticos para reutilizar en el hogar.

Si se va a reutilizar, es fundamental lavar bien el recipiente, sacar todas las etiquetas y dejarlo secar por completo. Luego, con una tijera resistente o un cúter, es posible realizar distintos cortes según el uso que se le vaya a dar en la casa.

6 ideas para reutilizar los bidones de agua

Maceta: si se corta la parte superior, se hacen pequeños agujeros en la base para que drene y se coloca tierra con una planta; se puede obtener una maceta. Además, es posible decorar el exterior con distintos materiales. Organizador de productos de limpieza: esta alternativa requiere, únicamente, retirar uno de los laterales y mantener el asa para transportar detergentes, esponjas, cepillos y paños mientras se limpia. Regadera: con tan solo unos agujeros en la tapa, es posible utilizar el bidón para regar las plantas. Además, otra alternativa consiste en colocar una boquilla perforada en el extremo. Recipiente para herramientas: en caso de cortar la parte superior, se obtiene un contenedor para destornilladores, pinzas, tornillos, tuercas y otras herramientas chicas. Organizador para alimentos secos: para hacer organizadores de alimentos, es necesario limpiar y secar bien los bidones. Luego, pueden servir para guardar paquetes cerrados o productos en recipientes individuales. Cesto para broches o elementos de jardín: con un corte amplio en uno de sus lados, se pueden guardar broches para la ropa, guantes, semillas, herramientas chicas u otros elementos que generalmente quedan desordenados.

Qué tener en cuenta antes de cortar los bidones

Antes de reutilizar estos recipientes, es conveniente señalar con un marcador la parte que se va a retirar. Así, el corte queda más parejo y se reduce el riesgo de desperdiciar el bidón.

Como si fuera poco, tras cortarlo pueden quedar bordes filosos de plástico. Para evitar accidentes, es recomendable emparejarlos cuidadosamente y taparlos con cinta, goma u otro material que proteja de posibles cortes.

De esta manera, un envase que en la mayoría de los casos terminaría en la basura puede tener una segunda vida y transformarse en una solución económica para resolver tareas cotidianas del hogar.