Tras la polémica, dio negativo el caso de la Legislatura y Catamarca sigue sin Covid-19

El COE informó ayer que la provincia sigue manteniendo el cero en casos de Covid-19. Así lo confirmaron al indicar que hasta las 19.30 del jueves “no existen casos positivos de coronavirus en la provincia”. El Ministerio de Salud confirmó que 6 muestras arrojaron resultados negativos. Puntualmente, se especificó que entre estos casos, se encuentra el caso de la polémica. “Entre ellas, se encuentra el caso que generó preocupación ayer (por el miércoles), en la Legislatura y que obligó a la suspensión de las actividades. Cabe recordar, que una persona de afuera de la provincia se presentó en el recinto, violando la cuarentena obligatoria y causó el revuelo. Los estudios arrojaron, afortunadamente, resultados negativos”, apuntaron.

Las autoridades, en el parte emitido por el COE, reiteraron a la comunidad la necesidad de cumplir con el aislamiento preventivo para evitar contagios masivos.



Investigación

No obstante el negativo, se iniciará una investigación sobre este caso que causó tanta polémica, sobre todo en el ámbito político. Esto lo admitió la ministra de Salud, Claudia Paladino, indicando que el Gobierno buscará determinar cómo fue el ingreso y por qué el sujeto no cumplió con el aislamiento obligatorio. “Desde los otros Ministerios, como el de Seguridad, se está haciendo la investigación de cómo fue el ingreso y por qué no cumplió la cuarentena”, señaló.



Dengue

Respecto de la otra epidemia, el área de Epidemiología del Ministerio de Salud informó que desde el sábado 30 de mayo hasta las 19.30 del jueves 4 de junio, no se han confirmado nuevos casos de dengue en la provincia. Se mantiene así un total acumulado de 363 casos.

La ministra de Salud, en declaraciones radiales ayer, comentó que la baja de esta enfermedad no debe hacer que los ciudadanos crean que las medidas de limpieza y control contra el mosquito deben dejarse de hacer.

A pesar del frío, comentó la funcionaria, las larvas quedan invernando y, si hay agua en reposo, luego el mosquito crecerá y la enfermedad seguirá latente.