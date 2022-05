UCCO Solidario necesita ayuda: para volver a cocinar venden una rifa

La dura realidad de los comedores es sin duda una postal de lo que socialmente se está viviendo. En el caso puntual de “Con las alas del alma”, el primer comedor destinado a personas con discapacidad y sus familias, ya se había informado que los recursos eran por demás escasos y que a pesar de la solidaridad de muchos, lo que era necesario para las 200 porciones diarias había llegado a su fin.

Sin aportes oficiales, UCCO Solidario, que es quien lleva adelante esta iniciativa, lamentó que la última comida que se pudo dar fue la de este 25 de Mayo. Con gran sacrificio se hizo un locro y se compartió con todas las familias pero luego de eso, los fuegos se apagaron.

Están a la espera de volver a encenderse pero para ello y porque como indicaron, no están dispuestos a bajar los brazos, han generado una rifa para de esta manera obtener el dinero que les permita adquirir mercadería, verduras y proteínas para realizar la comida digna que todas las personas que la necesita, se merecen.

Esta rifa está disponible y quienes puedan colaborar deben comunicarse al 3834 550010.

Sumarse

“A partir de hoy no se cocina. Los recursos se terminaron. Diariamente se utiliza carne, verdura, condimentos y mercadería varias para más de 200 personas. Creo que no es difícil la cuenta. Los gastos diarios son altos por lo que nos vemos obligados a parar ya que no contamos con la ayuda necesaria para mantener en el fuego la olla”. Así se despedía UCCO Solidario de la labor diaria de cocinar para este grupo de familias.

A pesar de la tristeza, dejaron en claro que no es un adiós definitivo y por ello es que están solicitando colaboración para volver al ruedo. “Agradecemos infinitamente a tantos corazones solidarios que nos ayudaron durante tanto tiempo. Por ustedes pudimos seguir hasta el día de hoy. Frenamos pero no paramos. Nos tomaremos el tiempo necesario para poder conseguir los recursos”, indicaron desde un posteo de sus redes sociales.

En el final de esa publicación plantearon: “invitamos a cada persona que tenga injerencia para poder hacer llegar ayuda, nos tenga en cuenta. Los necesitamos urgente. Promesas recibimos muchas, que cumplan es lo que estamos esperando”.