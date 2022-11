Un joven de 26 años ganó 7 millones en la quiniela: "Jugué sólo 4 veces"

Un joven de 26 años ganó más de 7 millones de pesos en el sorteo de la Quiniela Poceada Chaqueña y sorprendió a toda la provincia al contar cuáles son sus números de la suerte. El sorteo se realizó el pasado sábado y el chico oriundo de la localidad de Las Palmas logró adivinar los cinco números que salieron sorteados.

Los números 54, 72, 93, 94 y 99 lo convirtieron en ganador y fueron brindados por un ticket automático. “Hice dos jugadas manuales, que venía siguiendo desde hace tiempo, y otras dos automáticas”, comentó el muchacho que trabaja como jornalero y quién todavía no quiso revelar su identidad. Resultado de la Quiniela Poceada Chaqueña del 29 de Octubre. (Foto: Lotería Chaqueña)

La noche del sorteo, después de realizar la jugada en la Agencia 612 de la Lotería de Chaco, el joven recibió una llamada de su madre preguntando si revisó los números de la Poceada, porque había salido en Las Palmas. Sorprendido por la consulta, dejó de cocinar y se puso a mirar el ticket. En ese sentido, emocionado por la noticia, dijo a Diario Norte: “Cuando llegué a los tres aciertos es como que me bloqueé”.

“Mi vieja me llamaba y yo no le contestaba. Llegué a su casa y ella me preguntó qué me pasaba. Mami, saqué yo la Poceada”, relató el muchacho. Asimismo, relató que al ver que había ganado agarró de inmediato su moto y salió a contarle que ganó millones de pesos.

El premio acumulado era de 7.535.228 pesos, y su ganador piensa invertir el monto de dinero en un emprendimiento personal que hace mucho tiempo tiene en mente, un quiosco.

Polémica en Río Gallegos: una prima de Rudy Ulloa ganó el viaje a Qatar que sorteaba la municipalidad

Tras el polémico sorteo de la municipalidad de Río Gallegos en el que se regalaba un viaje al Mundial Qatar 2022, ahora se conoció a la ganadora: se trata de una mujer que es pariente de un funcionario provincial y prima de Rudy Ulloa, el exchofer de Néstor Kirchner. La mujer alcanzó el premio tras sacarse una foto con el fotógrafo de un medio local. (Foto: gentileza Twitter/@laopinionaustral)

En julio, el intendente Pablo Grasso anunció que el sorteo ofrecía la chance de viajar al Copa del Mundo a un ciudadano santacruceño que cumpliera con algunos requisitos. Entre ellos, sacarse una foto con algún funcionario e imprimirla para ser entregada.

Viviana Noemí Seijas, quien también es prima de Silvio Escobar, secretario de Gobierno de la municipalidad, participó con una imagen junto a José “Pato” Silva, reportero gráfico del medio local La Opinión Austral y ganó. Con la alegría del momento, la mujer contó que viajará con Agustín, su hijo de 26 años.