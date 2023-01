Una mujer busca subir en bicicleta el Nevado Ojos del Salado

Emilia Pachado oriunda de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, buscar encarar un reto histórico en nuestra provincia, ya que intentará ascender al volcán mas alto del mundo, el Nevado Ojos del Salado, arriba de una bicicleta y en caso de conseguirlo, se convertirá en la primera mujer ciclista de la historia en lograrlo.

Pachado iniciará la travesía el 27 de enero con el objetivo de poder lograr el desafío en 12 días. El volcán se trata de una superficie geológica situada en la Cordillera de Los Andes, en Catamarca, con 6.893 metros sobre el nivel del mar.

Si bien cuenta con dos opciones para ascender (Argentina o Chile), Pachado lo hará desde el lado nacional. Sin embargo, el desafío será muy complicado ya que el lugar se encuentra rodeado por el Desierto de Atacama, donde las temperaturas superan los 50 grados y deberá cruzarlo pedaleando entre 20 y 30km, sin ayuda.

“Lo hago por el desafío que representa. Me llama la atención y me encantaría poder lograrlo. Me podría llevar 12 días llegar a la cumbre y descender”, afirmó Pachado a Debrown.com un medio de su localidad.

Su primera experiencia

Consiguió escalar los 6.962 metros del Cerro Aconcagua, un hito que lograron muy pocas mujeres. No obstante, Pachado quedó en la historia por una particularidad nunca antes vista: lo hizo sin asistencia de mulas, sólo ella y su pesado equipamiento llegaron a los puntos más altos de Argentina.

"Haberlo hecho me hace tomar este ascenso de otra manera porque me dejó muchas enseñanzas. Me da más experiencia y estoy más organizada en cuestiones como alimento o equipaje. En cinco años quiero subir al Monte Everest", reconoció.