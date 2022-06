Unos maestros reclamaron por el frío en las escuelas y les respondieron que "el cuerpo irradia calor"

Los docentes de la escuela secundaria N°11 de General Rodríguez aún no logran salir de su asombro por la inesperada respuesta que recibieron de Diego Bustamante, presidente del Consejo Escolar municipal, a la queja que elevaron por el frío que sufren dentro del establecimiento, razón por la cual los alumnos comienzan casi tres horas tarde su jornada. En su comunicado, el funcionario explicó que “el cuerpo irradia calor”, por lo que la temperatura dentro de las aulas cuando los alumnos están en ellas debería ser superior a la sensación térmica del momento.

Uno de los puntos que más se cuestionó refiere a las recomendaciones para el uso racional del consumo de energía eléctrica, debido al colapso que se puede producir frente al uso simultáneo de distintos artefactos.

“Hasta tanto se vayan resolviendo las mejoras en las instalaciones eléctricas, se sugiere administrar adecuada y criteriosamente el consumo eléctrico. Esto es distribuyéndolo equilibradamente por tandas. Por ejemplo, encender los aires acondicionados 1 o 2 horas por grupos. Luego se apagan y se procede al encendido del otro grupo, y así ir alternando. Esto evita que la instalación colapse”, sugiere el correo electrónico firmado por Bustamante y enviado a los maestros el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, lo que realmente indignó a los maestros del establecimiento educativo bonaerense fue la aclaración que Bustamante hizo al final de su mensaje, recordando que “el cuerpo humano irradia calor equivalente a una pequeña estufa de entre 75 y 150 watts”. A lo que agregó: “Esto implica que un aula con 30 alumnos tendríamos en promedio una estufa de alrededor de 3000 watts. Es evidente, por lo tanto, que la temperatura del ambiente 'una vez adentro' siempre va a ser superior a la de afuera”.

Como era previsible, el caso llegó a las altas esferas municipales y se tomaron cartas en el asunto. Claudia Guerra, subsecretaria del Gobierno municipal de General Rodríguez, dijo en declaraciones radiales que se comunicó con Bustamante al enterarse del comunicado y éste le aseguró que su respuesta no fue con mala intención. “Cuando me llegó la primer captura del mail de una directora, muy enojada, lo conversé con el presidente del Consejo Escolar. Le di a conocer la disconformidad que había notado y mía también. Me dijo que no había tenido mala intención, que lo hizo para informar, para que se tenga en cuenta. Me pidió disculpas a mí. Entiendo que se está conversando con él”, dijo Guerra ayer a Radio Municipal.

Asimismo, la funcionaria anunció que ya puso manos a la obra “para comprar 44 equipos de aire acondicionado”, aunque aclaró que “lo que tenemos que recordar es que en el tema de gas y electricidad, los Consejos Escolares asumen la total responsabilidad del manejo porque hay que ver quien hace los trabajos, verificar las matrículas. Pasó el asesinato laboral de Sandra y Rubén, la explosión en la escuela del Bicentenario...”.

Desde el gremio SUTEBA, en tanto, emitieron un comunicado en el que subrayan: “Repudiamos y nos pronunciamos en contra de los argumentos esgrimidos para justificar la falta de condiciones que permitan atravesar la época invernal. Aclarando, además, que no participamos ni fuimos notificados de la publicación del contenido en dicho comunicado”.

Además, el sindicato aseguró que “el mismo no cumple con la normativa vigente (N°245 de marzo 2022), no tiene en cuenta los derechos laborales establecidos por nuestras leyes provinciales y hasta roza la burla, subestimando a la comunidad educativa de General Rodríguez en su conjunto. Por todo lo dicho, seguiremos reclamando como lo venimos haciendo hasta el momento, para que se respeten y se hagan efectivas las condiciones para enseñar y aprender, que garanticen la totalidad de los derechos de nuestros trabajadores de la educación, como de nuestros estudiantes”.

Bustamante, por su parte, eligió sus redes sociales para realizar el descargo correspondiente y dijo que se trató de “un error humano”.

“En relación a una comunicación oficial emitida por mí el día lunes 30 de mayo del corriente, en donde se informa a los equipos de gestión de los establecimientos educativos sobre las tareas que se vienen realizando respecto a: mantenimiento preventivo, correctivo, y encendido de calefactores a gas. También se refiere al uso racional de aires acondicionado. Se ha suscitado una polémica respecto a la parte final del comunicado en donde se ha interpretado 'el uso de alumnos como estufas'. Pues bien, necesito aclarar que no fue eso lo que quise decir. En 23 años de docencia frente a curso, siempre he trabajado activamente defendiendo la educación pública para que sea de calidad para todos y todas. Es por eso que de mi parte, jamás podría emitir 'semejante' afirmación al respecto. Eso lo saben muy bien los que me rodean y trabajan conmigo. De hecho, en ninguna parte del comunicado se afirma tal expresión”, señaló el funcionario en su cuenta de Facebook.

Y en la misma línea, completó: “En virtud de la vorágine diaria de trabajo, he podido advertir en el documento un error humano en cuanto darle un cierre que oriente lo que quise expresar. Que en definitiva era que, la temperatura ambiente dentro del aula depende también del calor emitido por las personas, pudiéndose intercalar este atributo con el uso racional de los aires acondicionados. Pero 'bajo ninguna circunstancia' he afirmado que hay que utilizar alumnos como estufas”.