Vacaciones de invierno 2021: cuáles son los requisitos para ingresar a cada provincia

Las provincias establecieron diversos protocolos para las vacaciones de invierno en las distintas jurisdicciones, con requisitos para el ingreso, horarios de circulación y medidas de bioseguridad, además de aforos en locales gastronómicos y espectáculos para mantener los cuidados frente a la pandemia de coronavirus.



En la provincia de Buenos Aires no habrá restricciones para circular en los centros turísticos durante el receso invernal, desde el 19 de julio, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, precisó que "el único requisito es tramitar el Certificado Turismo en la App Cuidar al menos 48 horas antes de la fecha de salida".



El funcionario puntualizó que "lo más importante es que cada turista cumpla con las medidas de prevención y cuidado, y que se implementen y hagan cumplir los protocolos para las actividades permitidas, según la situación epidemiológica de cada localidad".



La gastronomía bonaerense se rige de acuerdo con el sistema de fases vigente en la provincia, por lo que, "no funcionarán en los municipios que estén en Fase 2, abrirán al 30% en espacios cerrados en los municipios en Fase 3, y no habrá limitaciones en municipios en Fases 4 y 5", dijo.

"Los teatros tienen un aforo del 50%, y los cines del 30%", en tanto, el horario de apertura de los comercios también dependerá de las fases. En los municipios que se encuentren en Fase 2 estarán cerrados de 19 a 6. En Fase 3, de 23 a 6. Y en Fase 4, de 0 a 6", resaltó Costa.



Sin embargo, en casos como el de los partidos bonaerenses de Tornquist, donde se encuentra Sierra de la Ventana, y de Monte Hermoso, fuentes de las respectivas comunas advirtieron que no promocionarán las próximas vacaciones de invierno en el marco de la pandemia por el coronavirus.



Patagonia

En la Patagonia, Río Negro lanzó este viernes su temporada de invierno bajo el lema "Necesitás vacaciones, necesitás Río Negro", y definió que para ingresar a la provincia "por medios de transporte público aéreo o terrestre" los turistas "deberán presentar un test o PCR negativo de COVID-19 realizado en la ciudad de origen", especificaron a Télam fuentes del Ministerio de Turismo.



"No deberán cumplir con este requisito quienes viajen en vehículos particulares ni quienes estén en la provincia y deseen visitar un destino dentro de la misma jurisdicción", indicaron.



Para todos los casos, "se solicitará el permiso de la aplicación Circulación RN" o el comprobante del trámite realizado para circular en la página oficial "circulacion.rionegro.gov.ar", completaron.

Neuquén no solicitará PCR, pero los turistas que ingresen y circulen por la provincia deberán contar con el certificado de viaje otorgado por la app Cuidar, reservas en establecimientos habilitados y cumplir con los requisitos de bioseguridad sanitarios vigentes, como la distancia social, el uso de barbijo y la ventilación de lugares cerrados.



Además, se exigirá cumplir los protocolos en lo relacionado con aforos permitidos para cada actividad: los locales gastronómicos funcionarán con un aforo del 30%, mientras que en el caso de los hoteleros será del 50%.



Los turistas que visiten Tierra del Fuego deberán gestionar el certificado de circulación en argentina.gob.ar o la app Mi Argentina, informaron voceros del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) y señalaron que los visitantes deberán contar con una obra social o seguro de viajero con cobertura Covid, y con una reserva en alguno de los establecimientos habilitados por el organismo.



Cuyo

La Secretaría de Turismo de San Luis informó que es necesario el certificado de turismo emitido a través de la aplicación Cuidar, junto al DNI, mientras los horarios permitidos para circular son de 6 a 00, los restaurantes y confiterías tienen permitido un aforo del 30 por ciento de la capacidad del lugar, y las reuniones sociales en domicilios particulares son de hasta diez personas.



Los parques provinciales continúan cerrados en el marco de las medidas sanitarias dispuestas para controlar el avance del coronavirus.

Mendoza "no pide PCR para ingresar ni circular, y solo se recomienda viajar con el permiso de circulación nacional", indicó la ministra de Turismo, Mariana Juri.



Según explicó, "Mendoza se viene preparando desde hace más de un año", ya que desde el 15 de junio de 2020 "abrió paulatinamente al turismo".



"Primero se abrió al turismo interno, luego al nacional y hemos ido avanzando abriendo con protocolos y vacunando a todo el personal", dijo Juri, quien recordó que los servicios están todos habilitados y hay permiso de circulación nocturna hasta las 0.30 horas, con reinicio a las 5.30.



En San Juan, el secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, recordó que "se mantendrán los protocolos vigentes como el uso de tapaboca, el aforo del 30% o capacidad máxima de 90 personas en espacios culturales cerrados", además de "mantener la distancia social".



El funcionario agregó que "no es necesario el permiso de circulación para turismo interno" y que "el turismo nacional que arribe a la provincia deberá contar con la app Cuidar solamente".

Según la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan "la temporada de invierno tendrá una diversidad de productos como actividades al aire libre, astroturismo, trekking en Punta Negra y en el dique de Ullum, y actividades culturales en la ciudad, de lunes a sábado hasta las 22".







Santa Fe y Córdoba

En el caso de Santa Fe, las autoridades adelantaron que no se exigirá un test PCR negativo de coronavirus, ya que será suficiente la utilización de la aplicación Cuidar.



El secretario de Turismo provincial, Alejandro Grandinetti, solicitó a los visitantes "que se tomen todas las medidas de cuidado" y respetar los horarios que rijan al ingresar a la provincia, que el viernes flexibilizó restricciones: bares y restaurantes podrán atender al público hasta las 23 los días viernes, sábados y víspera de feriados, y hasta las 21 las jornadas restantes.



En esos mismos días y horarios, regresará la actividad en teatros y centros culturales para actividades musicales -con y sin público.



En Córdoba la temporada turística de invierno regirá hasta el 1 de agosto y para el ingreso y circulación en la provincia se exigirá completar los datos en la aplicación Cuidar, aunque el tránsito estará restringido entre las 0 y las 6, salvo actividades esenciales, en tanto el sector gastronómico estará habilitado hasta las 24 y con un máximo de seis personas por mesa.

Entre Ríos y Misiones

En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet aseguró que la provincia tiene el sello del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y dispondrá "de las mismas condiciones y restricciones que se mantienen en el país".



"Generalmente el turismo que viene a Entre Ríos es familiar y termal, y la mayor parte viene de AMBA, y hoy allí está controlada la situación epidemiológica", remarcó el mandatario y destacó que esos turistas "se cuidan mucho y cumplen los protocolos" pero también están "trabajando con todas las entidades para tener unas vacaciones seguras desde lo sanitario".



En Misiones, que llegará al receso invernal con el 100% de los trabajadores del sector turístico vacunados, se requiere certificado Covid-19 negativo (PCR o test de antígeno) no superior a las 48 horas previas al ingreso, que se puede realizar al entrar a la provincia con un costo de 2.000 pesos



Desde este viernesel hisopado es gratuito para quienes presenten un comprobante de servicio turístico como reserva de alojamiento, excursiones, tickets de ingreso a parques, etcétera.



Y quienes al momento del ingreso traigan el certificado de Covid negativo recibirán una cuponera con descuentos en atractivos turísticos.

El Norte

En el norte, desde el 1 de julio quedó habilitada la libre circulación interjurisdiccional para actividades turísticas entre Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, La Rioja, y Santiago del Estero, que firmaron el nuevo estatuto por el que se regirá el Ente Norte de Turismo.



En Salta, fuentes del Ministerio de Turismo y Deportes informaron a Télam que los visitantes deberán bajar la app Cuidar y el certificado turístico que se obtiene en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/circulacion/turismo.



Además, Salta cuenta con doce protocolos que desde el año pasado rigen a los prestadores del sector en pandemia, que le valieron a Salta el certificado internacional Sello Viajes Seguros, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés).



En Santiago del Estero, donde también rige el acuerdo de libre circulación entre las provincias del Norte argentino, los turistas deben presentar declaración jurada en la página http://sicoin.gobiernosde.gob.ar/



A los visitantes del resto del país se les solicita, además de la declaración jurada, un PCR negativo de hasta 72 horas como máximo de realizado para adultos del grupo familiar pero no se exige PCR negativo a quienes solo atraviesan la provincia rumbo a otro destino.



"Hay mucha esperanza y expectativa de que sea una temporada buena para la actividad comercial y turística; sobre todo preservando los protocolos y cuidados necesarios" para evitar la propagación del virus, enfatizó el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo.

El gobierno de Catamarca, que abrió este viernes la provincia al turismo, no exige obligatoriedad de PCR negativo y las autoridades sanitarias remarcaron que "todas las personas que ingresen al territorio de la Provincia deberán contar con la autorización emitida por el Ministerio de Seguridad, que se tramita a través de la página oficial https://ingreso.catamarca.gob.ar", mientras "en el Aeropuerto Felipe Varela y en el ingreso a algunos municipios se realizarán test de antígenos".



En tanto, bares y restaurantes de la provincia abrirán sus puertas hasta las 21.30 con un aforo del 30 por ciento de su capacidad en locales o espacios cerrados; al igual que cines, teatros, museos, salas de espectáculos, casinos y salas de juego.



Los turistas que arriben a Jujuy solo deberán presentar el certificado Turismo de la web de Nación, aunque "a todos los que ingresan a territorio jujeño, además, se les está realizando un seguimiento epidemiológico", dijo a Télam el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.



Con respecto a los protocolos de bioseguridad indicó que "se vienen aplicando en hoteles y en toda la cadena de valor turístico".



En el caso de los hoteles no hay límites de capacidad, mientras que los locales gastronómicos funcionan con aforo del 50%, y el horario de prohibición para circulación nocturna es de 1 a 6.



En La Rioja, el Gobierno definió para el ingreso desde el viernes "libre circulación para menores de 18 años", y para "personas vacunadas con una o dos dosis de cualquier vacuna, presentando el certificado de vacunación", según el jefe de prensa del Ministerio de Turismo, Marcos Juárez.



El funcionario dijo que también "podrán hacerlo personas con alta médica de COVID-19 con el certificado médico correspondiente", y todos deben presentar "el Formulario del Registro Nacional de Circulación descargado de la página del Gobierno Nacional".



"El resto de los turistas deberán presentar test rápidos de antígenos que no tengan más de 72 horas", y a quienes no los presenten se los realizará el Gobierno riojano "totalmente gratis en el lugar donde se hospedan o en el Hospital Universitario de Clínicas Virgen María de Fátima", indicó.