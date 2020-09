Valle Viejo descartó reuniones en lugares públicos por el Día del Estudiante

El director de Eventos de la Municipalidad de Valle Viejo, Gabriel Guía, en diálogo con Radio República, descartó la posibilidad de permitir reuniones en lugares públicos para el Día del Estudiante.

El funcionario dijo que la situación epidemiológica por el coronavirus no es adecuada para permitir picnics.

“Quisiéramos recibir a cientos de estudiantes, aunque cabe aclarar, que el turismo interno está habilitado y se puede circular por Valle Viejo, no se permitirán las reuniones masivas, ello nos generaría un problema con los municipios vecinos”, declaró.

El director dijo, además, que: “No he podido hablar en las últimas horas con el secretario de Cultura, pero quizás, en algún momento, semanas atrás, podría haberse tenido consideración con algún protocolo, pero hoy definimos que no, es adverso el panorama”. Al tiempo, que agregó: “Suena ilógico si realmente estamos cuidándonos todos, sin reuniones, fomentar un picnic con los estudiantes en nuestra Plaza del Aborigen, está lejos de nuestras posibilidades. Entendemos que tenemos que cuidarnos y la respuesta es no” y pidió colaboración a la población para cumplir con la normativa.