"Vamos a llegar a un acuerdo en la paritaria nacional docente", adelantó Trotta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó su confianza en llegar a un acuerdo en la paritaria nacional docente que comienza el jueves con los cinco gremios del sector.



"Nosotros creemos que vamos a llegar a un acuerdo paritario", dijo el titular de la cartera de Educación en diálogo con la señal de noticias TN.



Agregó que en el encuentro que mantendrán el jueves en el marco de la paritaria nacional, van a "discutir, debatir y escuchar cada una de las posiciones de los cinco sindicatos nacionales" y recordó que el Gobierno de Alberto Fernández es el que "reinstitucionalizó la paritaria nacional docente".



"Somos el Gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente. Firmamos cuatro paritiarias con los maestros", dijo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo y que se pueda suspender el inicio de clases, Trotta fue terminante: "No va a haber corte en la discusión porque vamos a llegar a un acuerdo".



Explicó también que la paritaria nacional tiene el sentido de "encauzar los diálogos" con los docentes de las distintas jurisdicciones y, en ese marco, asumió que "algunas provincias ya alcanzaron acuerdos salariales" en tanto que otras aún están discutiendo.



Para esos casos en los que no se alcanzaron acuerdos, el Ministro dijo que su cartera asume el rol de ayudar a buscar una solución cuando no la hay porque si se pierden horas de clases por un conflicto los que se perjudican "son los chicos".



"Hay competencias que son de las provincias. Nosotros pretendemos encauzar las conversaciones para que haya un acuerdo y asumimos la responsabilidad cuando no hay acuerdo para que las partes se sienten y lo busquen", afirmó al tiempo que asumió que el 2021 es un año "todavía muy complejo" en el marco de la pandemia por coronavirus.