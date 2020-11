Vecinos de Belén, molestos por la falta de agua potable, reclaman obras prometidas

Un grupo de vecinos de la ciudad de Belén reclamaron que desde hace semanas padecen problemas de agua potable y piden que el Municipio cumpla con las supuestas promesas de obra para mejorar el servicio.

“Llevamos varios días sin agua y con las altas temperaturas y los casos de coronavirus que hubo estamos muy preocupados, queremos una solución”, dijo uno de los vecinos a este medio.

“Tuvimos un montón de dinero de las regalías, se despilfarró el mismo, con desfile en la plaza se fueron 30.000.000 de pesos, dónde están. Hoy, podríamos tener un excelente sistema de agua potable y una estructura de ciudad más avanzada”, dijo Marcos a LA UNIÓN.

Al igual que este vecino, las voces en reclamo por la falta del elemento tan esencial como el agua, Juan comentó que hace muchos años que vive en Belén y recordó que “tuvimos la gran oportunidad de que la empresa Techin nos hiciera obra del acueducto, en esos momentos el costaba 7.000.000 millones de pesos y se iba a descontar de los fondos de regalía un millón por año y no hubo acuerdo con el intendente no importa el signo político, lo que importa es que no pensó en la gente, porque si no, hoy tendríamos agua de excelente calidad sin químicos”, afirmó.

Otra mujer también relató la odisea que vive desde hace días por la falta de agua y dijo “tuvimos muchas chances de mejorar los servicios de Belén principalmente el agua, algo vital e imprescindible no podemos estar en el siglo 21 reclamando por esto y, con la pandemia, de esperar meses que se hagan las obras”, disparó.

Por otra parte, otro vecino comentó que se está llevando a cabo la perforación de los nuevos pozos de agua en puntos de esa ciudad. Según explicó, serían tres pozos, pero las obras no fueron terminadas, sino que la dejaron a medias y habría cambiado el lugar para otro punto de la ciudad. Dejaron los trabajos a medias y estarían comenzando una nueva obra en otra zona.