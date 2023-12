Vecinos de El Lindero alertan por "otro alud peor" y que la zona ya es inhabitable por lo inestable del suelo

Lo anunciado se cumplió y lo sucedido este domingo, es solo el comienzo. Así lo manifiestan los vecinos de El Lindero, quienes sostienen su malestar por la falta de previsión y de obras previas en la zona donde las primeras alertas fueron, aunque claras, subestimadas. Ahora y tras el impactante alud, los vecinos afectados fueron evacuados y los servicios se están restablecimiento, siendo el de la luz, que el sobre el final del domingo, ya estuvo de nuevo en funcionamiento. Resta el regreso del agua potable, lo que se trabajaba con la llegada de nueva cañería, dado que la existente fue llevada por el alud.

Lo dramático es que no todo está resuelto, porque el fenómeno del deslizamiento continúa. “Ahora se viene lo peor. Un mayor volumen de tierra se agrietó sobre el cerro de manera que un desastre más grande, se prepara”, sentenció Jesús Maza, el vecino que dio la primera alerta y uno de los afectados por lo sucedido este fin de semana.

La dura advertencia está relacionada con que los deslizamientos no se han detenido, de hecho, las labores de EC Sapem este domingo se demoraron justamente porque aún había movimiento y esto continuo durante toda la noche y la madrugada de este lunes. En el medio, se mantiene el cruce entre los pobladores y el intendente de Aconquija. Unos lo siguen señalando como responsable de “omisión de funcionarios públicos”, por no haber completado las obras necesarias para la disminución del riesgo. Desde la municipalidad, Cristian Gutiérrez como jefe comunal declaró este lunes que, por el contrario, gracias a lo hecho, el impacto del alud no fue mayor.

En el medio, como “es imposible quedarnos a vivir acá”, la familia Maza que fue la que resultó ser la afectada, espera la definición de su traslado y acondicionamiento de sus nuevas viviendas, pero sin dejar de advertir que el cerro va a seguir cediendo. Ellos sostienen, tras haber recorrido la zona tras el alud, sostienen y advierten nuevamente que la parte alta está a punto de desprenderse. “Da escalofríos estar allí y ver todo lo que se va a derrumbar ahora. Hay más de 200 metros de grietas”, sentenció Maza.

Lo que no se hizo

Maza sostiene y por eso este domingo reclamaba la intervención de la justicia, que lo que se había prometido tras el primer deslizamiento y el descubrimiento de las grietas, no se completó. Mientras esperan que el resto del cerro termine de ceder, el vecino marcó que la solución de riesgo aconsejada por los técnicos nunca se realizó. “Lo que se viene es peor de lo que ya pasó este fin de semana, esto porque el cerro se asentó muchísimo. Todo ese se va a venir para abajo”, describió.

“La mayor bronca nuestra es que habiéndolo anunciado y a pesar del consejo de los ingenieros de escalonar el cerro en la parte de arriba de forma inmediata, finalmente eso no se hizo. Y después, también estamos muy disconformes con el geólogo Mazzucco porque en su apreciación de riesgo le erró y minimizó todo. Y por eso, todos se quedaron quietos”, declaró Jesús, en declaraciones a Radio Valle Viejo.

La voz del intendente

Del otro lado, Cristian Gutiérrez, el jefe comunal señalado por los Maza y la comunidad de El Lindero, negó la falta de acciones Al describir lo hecho, dijo que “se hizo el trabajo de desmalezamiento y en el arroyo donde se hizo el primer deslizamiento, se hizo la limpieza. Además, se hizo una contención de la parte cercana a las casas y de hecho, de no haber realizado eso, el desastre hubiera sido mucho peor. Lo que se hizo, es parte de un trabajo que se hizo a tiempo. Por consejo, se trabajó en la contención y el cuidado de las viviendas. De hecho, en un sector natural del cerro que formaba una curva, ese lo ensanchó y es así que el deslizamiento pasó directo al río”.

En cuando a la evacuación y al traslado de las familias afectadas, declaró que se destinó una casa de servicio, en la localidad de La Alumbrera. Otro grupo directamente se evacuó a lo de un familiar, en este caso se trata de los padres de Jesús Maza y por orden el Gobernador de la provincia, que intervino telefónicamente en este caso, se decidió que unas viviendas sociales que estaban para entregarse en el B° Buena Vista, sean destinadas a esta familia y los afectados.