Vendedores denuncian que el Rector de la Catedral Basílica no les permite trabajar: "No tiene empatía"

Daniel Córdoba y Ramona Bazán buscan paliar la situación económica actual vendiendo mantos de la Virgen y botellas para el agua bendita. Este miércoles denunciaron que no los dejan realizar su trabajo en la puerta de la Catedral Basílica y que sufren hostigamiento por parte del rector, el padre Gustavo Flores.

"Siempre nos dice que no tenemos que estar acá, que nuestro lugar es estar en la plaza, si tenemos que estar en el sol o en la lluvia, no le importa, no tiene empatía, todo lo que él dice en los fines de semanas, cero empatías cero solidaridades. Siempre nos corre cuando ve que estamos vendiendo. Somos útiles, no es que estamos vendiendo cualquier cosa acá." señaló Daniel, quien además explicó que es exguardían de la Virgen en diálogo con La Unión.

"El Padre no quiere que estemos acá porque dice que estamos haciendo nuestro propio negocio." manifestó, y cuestionó: "Lo dice él, que por ejemplo tiene la santería, tiene el estacionamiento, que tiene un montón de cosas acá, que mucha gente no tiene conocimiento, pero que deberían de conocer. El padre no tiene empatía porque él va, abre las alcancías y con eso se alimenta, por eso tiene cero empatía con los demás".

Según explicó el vendedor, la situación viene repitiéndose desde hace seis meses de supuesto hostigamiento por parte del padre tanto a él como a Ramona. "A la señora que tiene las botellas, le ha pateado las botellas. Ella trajo unos cuadritos de la Virgen como para hacer algo de dinero, y le dijo que acá no es santería, y le dijo no quiero que traiga más nada. Siempre se maneja de esa forma tan grosera, y viene a hablarnos de mala manera." apuntó, y cuestionó el accionar del padre por enviar a inspección municipal para que se marchen.

En este sentido, sentenció que ninguno de los dos está "haciendo nada malo". Ambos se dedican a trabajar en el Paseo Caravatti desde las 9:00 hasta las 12:30, y luego a la tarde desde las 18:00 hasta las 20:00 horas. Si bien Daniel reconoció que tiene un sueldo, explicó que vende mantos de la Virgen "para paliar un poco la situación".

"Tengo vitíligo, y a señora una trombosis en la pierna. No es que uno se está victimizando con esto, pero yo no puedo estar expuesto al sol. Al padre no le importa, dice que tenemos que estar en la plaza con un permiso municipal.", finalizó.