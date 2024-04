Veteranos de Malvinas se retiraron de un acto por el discurso de una docente

El acto anual por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que organiza la municipalidad de Punta Indio, se vio opacado este martes por un escándalo que obligó a los excombatientes a retirarse del lugar en medio del evento.

Disgustados por el sesgo "partidario" que atribuyeron al discurso pronunciado por una profesora de historia, se levantaron de sus sillas y se fueron “con lágrimas en los ojos”, según contaron algunos de los presentes.

El triste episodio se produjo cuando Soledad Reyes, docente y secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la localidad bonaerense, dio su interpretación del conflicto bélico y también hizo alusión al rol de los medios de comunicación durante aquella coyuntura.

“Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”, señaló. 😱 ¡Escándalo!: Excombatientes se retiraron de un acto por Malvinas tras el discurso de una docente: Ocurrió en Punta Indio. Los veteranos consideraron las palabras de la profesora como "partidarias" y resolvieron irse del lugar.



Lo qué pasó 👇 https://t.co/CEkdmCKN83 pic.twitter.com/lLXjBvA6L1 — Diario Río Negro (@rionegrocomar) April 3, 2024

Antes de que la mujer finalizara su discurso, los excombatientes comenzaron a retirarse uno tras otro del patio, aparentemente afectados por la inclinación “político partidaria” que la docente dio a su discurso.

El disgusto de los veteranos ocurrió cuando la profesora compartió su mirada sobre las personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura militar. Luego un grupo de los presentes -entre quienes había familiares de los veteranos- interpeló a la maestra e incluso se pidió que desconectaran el micrófono para que no pudiera retomar su alocución.

La profesora Reyes defendió su mirada: “Soy profesora de historia y bueno...”, aunque los reproches volvieron con más fuerza.

“Los combatientes murieron estando ahí y vos hablando de política. No es el día, no es el momento, hay momentos para todo. No podés faltarle el respeto a la gente y a ellos”, se quejó una mujer.