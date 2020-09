Visiones, un proyecto fotográfico que nació en tiempos de pandemia

No se denominan fotógrafos, pero sí amantes de la fotografía y apelan a ese lenguaje como forma de contar historias y mostrar sus visiones del mundo. Justamente con el nombre de “Visiones. La revolución de las imágenes” comenzaron a mostrarse como grupo en las redes sociales y a compartir sus producciones fotográficas que, en gran medida, surgieron en este tiempo de pandemia.

Ricardo Agüero, estudiante de Traductorado de Inglés, artista autodidacta y aficionado a la fotografía es quien comenzó a dar forma a esta movida a la que se fueron sumando más catamarqueños que, de a poco, se van animando a compartir sus imágenes.

“Somos aficionados y amantes de la fotografía y creemos que cada persona tiene la capacidad de contar algo a través de sus producciones. No ponemos el acento en la técnica ni el equipo que tenemos sino en las historias que queremos contar con fotos, en cómo expresarnos artísticamente a través de este lenguaje”, destacó Ricardo, diferenciándose con respeto de los fotógrafos que se dedican profesionalmente y como medio de vida a este arte.

Cuenta Ricardo que, en marzo, unos días después de que se declarara la cuarentena, tenían prevista la inauguración de una primera muestra fotográfica colectiva en un bar. Pero no se pudo hacer y el bar que iba a albergarla, terminó cerrando producto de la crisis del sector.

La idea de seguir contando a través de imágenes siguió firme y terminó cristalizando en una página de Facebook, una cuenta de Instagram y un grupo de whatsapp que bajo el nombre “Visiones. La revolución de las imágenes” va canalizando esta movida a la que se fueron sumando amantes de la fotografía de distintos lugares de Catamarca: San Fernando, Fray Mamerto Esquiu, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra y que sigue sumando integrantes.

Entre mayo y junio terminaron de organizarse y en junio comenzaron con sus primeras muestras virtuales, en la que cada fotógrafo seleccionaba una serie de imágenes que eran publicadas en las cuentas sociales de Visiones.

Al poco tiempo, y para promover la actividad del grupo, comenzaron a lanzar desafíos temáticos, buscando activar justamente esas “distintas visiones” que cada quien tenía sobre las distintas propuestas.

“Detalles que importan”, “A contraluz”, “Paisajes”, “Secretos de puertas y portales” y otros vinculados a la actualidad como “Barbijos, tapabocas y mascarillas” fueron algunos de los desafíos semanales que fueron lanzando y con los que motivan a producir imágenes a partir de esos ejes.

Las imágenes que llegan se publican, luego, en las cuentas de Facebook e Instagram de “Visiones” con el título de cada obra, el crédito y la vinculación a las redes sociales de sus autores.

Ricardo Agüero remarcó que estos desafíos no son estrictamente novedosos, que un grupo de “Fotógrafos aficionados de Catamarca” nucleados en Facebook ya lo venía haciendo hace tiempo, pero que esta iniciativa les resultó válida para alentar a otros a animarse a mostrar sus imágenes a partir de las distintas percepciones que generan los temas propuestos.

A esto comenzaron a sumar algunas entrevistas en vivo por IG con fotógrafos o personas vinculadas al mundo de la fotografía.

La pandemia y el consecuente aislamiento y/o distanciamiento social que trae aparejada, terminaron impulsándolos a mostrar -en formato virtual- sus trabajos, aunque -señala Ricardo- tienen muchos desafíos fotográficos pensados para cuando puedan salir a hacer imágenes juntos y una meta central: armar una muestra colectiva física que les permita encontrarse cara a cara y mostrar, de forma presencial, su trabajo a otros.

Ya llegará el momento. Mientras tanto, las redes siguen siendo las aliadas en esta iniciativa en la que el lenguaje de las imágenes les permite expresarse y contar las historias que los atraviesan.