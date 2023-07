Vuelve el Covid: en la última semana se registraron 31 casos

Mientras el dengue está retirada, el que regresa lentamente es la otra epidemia, que tal y como muchos profesionales han referido, vino ya para quedarse, En coincidencia con el tercer aniversario del reporte de primer caso de Covid, este lunes vuelven a tener un leve salto en el conteo oficial. Luego que la semana anterior se reportaran 4 casos, en los últimos siete días la suma alcanza a 31 positivos.

El dato no debe alertar, pero sí llamar a renovar los cuidados y de hecho, desde la Provincia se trabaja sobre esto, porque durante el fin de semana se volvió a instalar el tema del uso del barbijo, pero con la aclaración que esto solo corresponde a los espacios de salud y para los profesionales médicos y personal sanitario. Esto, se relaciona a su vez con lo dicho hace una semana atrás por las mismas autoridades de la cartera sanitaria, cuando confirmaron que se estaba generando “un leve incremento” de casos de coronavirus. En esa ocasión la

Hace una semana, la Dra. Claudia Espeche, responsable de la Dirección de Epidemiología había señalado que este aumento no solo existía, sino que se estaba registrando "entre 2 a 10 casos semanales”. Ahora el salto es a 31 pero no obstante y para no generar una desmedida preocupación, se apuntó que desde Salud se trabaja y se mantiene el estado de vigilancia por la situación.

Vacunación

Ante esto, lo que importa marcar es que los cuidados deben mantenerse y sobre todo, tal y como indicaron desde la cartera sanitaria, tener presente las vacunas. Por eso es que se marcó como dato preocupante que el "80% de la población hace seis meses que se da un refuerzo por Covid”. Por ello se aconseja cumplir con el calendario de vacunación. La recomendación es que por lo menos una vez al año se debe tener colocada una vacuna de refuerzo. Es decir que la población sin comorbilidades debería tener puesta una aplicación desde la última dosis a los seis meses y luego de esto, el refuerzo anual. En el caso de los grupos de riesgo, el refuerzo debe ser semestral.

¿Dónde hisoparse?

Ahora y ante la duda, quienes registren síntomas, deben dirigirse a las Unidades de Monitoreo Ambulatorio y en al Hospital San Juan Bautista, con la aclaración que previamente deben realizar la consulta con su médico y este es el que formulará el pedido de hisopado.

Barbijo

En tanto, vale recordar que el Gobierno de la provincia descartó el uso obligatorio del barbijo para toda la población, a excepción de aquellas personas relacionadas con los ámbitos destinados a la atención de salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan y sugieren su uso para evitar contagios de enfermedades respiratorias, especialmente a aquellas personas con diferentes patologías.