YPF ya construye un nuevo parque solar en San Juan, con una inversión de US$ 93 millones

La hidrocarburífera nacional YPF, a través de su subsidiaria YPF Luz, comenzó este lunes la construcción del parque solar El Zonda, ubicado en la provincia de San Juan, el cual abastecerá, una vez finalizado, el equivalente a 140.000 hogares, con una inversión de US$ 93 millones.

“El Estado tiene que generar las condiciones, los medios y la infraestructura para que la inversión privada llegue en su plenitud; y nadie va a venir a invertir si no hay energía”, afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en un acto desarrollado esta mañana en la Planta Solar Ullum I del parque solar, operado por la distribuidora Genneia.

El parque solar, el primero construido por YPF Luz, tendrá, en una primera etapa, una potencia de 100 megavatios (MW), y ampliará la capacidad de generación renovable actual en un 25% en San Juan.

“La energía tiene que ser acorde al desarrollo de los nuevos tiempos, una energía limpia y renovable”, agregó Manzur, quién afirmó que el Estado “tiene que generar las condiciones, los medios y la infraestructura para que la inversión privada llegue en su plenitud".

El funcionario afirmó que "las brechas se van a cerrar a través de la inversión, que es lo que hoy se está haciendo aquí"

Por su parte, Uñac sostuvo que “hoy San Juan se ve reconocida con una inversión millonaria que hace una empresa emblemática para la Argentina como YPF”.

El mandatario provincial explicó que San Juan es la provincia “con mayor cantidad de parques solares instalados y mayor capacidad instalada”, y afirmó que la inversión de YPF Luz “es importante al ser mayor a la de todos los parques actualmente en la provincia”.

En tanto, el presidente de YPF, Pablo González, indicó que la compañía se encuentra en una etapa de “transición energética” y que la energía tradicional, como el petróleo y el gas, será clave para su financiamiento.

“Cuando se piensa en el desarrollo de un país, no solo se tiene que pensar en producir energía convencional y no convencional basada en petróleo y gas, sino también en acompañar la transición energética a través de proyectos sustentables y con resultados rentables que vayan empujando la mejora que tuvo YPF en el último resultado”, manifestó González.

Añadió que la empresa pudo “haber decidido realizar esta inversión en equipos de energía no convencional en Vaca Muerta”.

“Pero decidimos que teníamos que venir a San Juan y acompañar este paradigma de ir transformando a YPF en una empresa que vaya generando energía renovable”, remarcó el ejecutivo, quien destacó que la empresa invertirá este año US$ 3.700 millones, la cifra más grande en los últimos siete.



El parque solar generará un ahorro de emisiones equivalente a 360.000 toneladas de dióxido de carbono al año, respecto de una central termoeléctrica equivalente.

Una vez finalizadas las obras, YPF Luz venderá la energía fotovoltaica generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), venta que ya está comprometida en un 40%.

YPF Luz posee actualmente 400 MW de energía eólica en funcionamiento, de un total de 2.500 MW, y el proyecto sanjuanino será el primero de energía solar de la subsidiaria eléctrica.

Por su parte, el presidente de YPF Luz, Martín Mandarano, destacó que el proyecto, el más grande de su tipo en el país, “abastecerá de energía a muchas industrias, permitiéndole ser competitivas y desarrollando la matriz productiva de la Argentina con electricidad cada día más económica y competitiva”.



“Hoy estamos lanzando nuestro primer proyecto solar en la provincia de San Juan donde la radiación es una de los puntos más importantes y fuertes del mundo, compitiendo con el Desierto de Atacama”, aseguró Mandarano.



Indicó que la capacidad de radiación permitirá un proyecto de “muy alta eficiencia”, que al utilizar paneles solares bifaciales "permitirá tomar no solo el sol directo, sino también la luz que rebota del piso".



“Con San Juan, ya son seis las provincias en las cuales realizamos actividades, lo cual nos permite ratificar que tenemos una visión federal”, subrayó el ejecutivo.



La planta ocupará una superficie de 300 hectáreas ubicadas en la localidad de Bella Vista, departamento de Iglesia; y su construcción demandará una duración aproximada de 14 meses.



La obra creará más de 90 puestos de trabajo además de un incremento en la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.



El proyecto, que demandará a la compañía una inversión de U$S 93 millones, posee como novedad que US$ 63,9 millones del total será financiado a través de un bono verde, siendo la primera vez que YPF adopta dicho método de financiamiento.



Además del proyecto de YPF Luz, la empresa Genneia tiene proyectado en San Juan, construir una planta de 80 MW en el centro sur de la provincia sobre la Ruta Nacional 54 en la misma zona de sus parques solares Ullum I, II y III, que empleará a más de 400 personas.