Zulema Yoma desmintió casamiento con Menem: "Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida"

Zulema Yoma desmintió categóricamente el supuesto casamiento con el expresidente Carlos Menem, que según trascendidos se realizaría hoy. “No hay nada, una cosa así la anuncio yo”, dijo en diálogo con Ámbito.

La ex primera dama sostuvo que si bien “la relación con Menem es cordial”, su opinión respecto al exmandatario no cambió: “Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida”, aseguró. Sin embargo, aclaró: "Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija".

Respecto a la boda, absolutamente descartada, mencionó: “La ultima en enterarme fui yo”, al tiempo que añadió que “todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al Dr. Mauricio D'Alessandro”, quien anunció el falso evento a la prensa.

Ya en tono más jocoso, Yoma afirmó que se encuentra en su casa desde marzo, momento desde el cual no pasa por los servicios de ninguna peluquería, razón por la cual descartó nuevamente cualquier posibilidad de enlace.

El ex jefe de Estado, de 90 años, estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico de la calle Larrea desde el 13 de junio por una neumonía bacteriana. Durante diez días, fue sometido a diversos tratamientos con antibióticos, mientras los análisis de coronavirus que se le realizaron fueron negativos. (Fuente Ambito)