Más renovaciones en Twitter: Tras cambiar su nombre, ahora agregará videollamadas

Incluso antes de pagar 44.000 millones de dólares por Twitter, Elon Musk manifestó su deseo de convertir a la red social es una “superaplicación”. Por entonces ya se barajaba el nombre X, denominación que finalmente adoptó la plataforma. Además, el empresario confesaba que WeChat es su musa inspiradora. Quería ir más allá de los tuits: igual que la aplicación de origen chino, pretendía incorporar funciones de diversa especie en el servicio de microblogging.

Esos planes comienzan a confirmarse, ahora que Musk opera en las sombras (bueno, no tanto), y una nueva directora ejecutiva pone la cara. De hecho, Linda Yaccarino, CEO de la red social que ahora se llama X, acaba de anunciar que la exTwitter tendrá su propia función para hacer chats con video.

Las videollamadas llegan a Twitter

Yaccarino no reveló cuándo se lanzarán las llamadas con video en Twitter (ahora X), aunque sí confirmó que serán incluidas en la plataforma. “Podrás hacer videollamadas sin tener que compartir tu número de teléfono, con nadie”, dijo en un diálogo con CNBC la mujer que recientemente ocupó el sillón de directora ejecutiva.

La novedad no sorprende al 100%, considerando que esta misma semana una diseñadora de X había dicho en un tuit que había llamado a alguien desde la red social.

Como fuere, tal como dice TechCrunch, con ese paso Twitter avanza para transformarse en una aplicación “todo en uno”. En ese camino, recientemente han agregado videos de larga duración (los suscriptores pueden subir clips de hasta dos horas) y pagos a creadores. Además, se ha rumoreado el plan de Musk para añadir a X funciones financieras.

“No hay un equivalente a WeChat fuera de China”, había dicho el empresario en su primera reunión con los empleados de Twitter, a poco de confirmar la compra de la red social. “Si podemos recrear eso, seremos un gran éxito”, agregó en la ocasión. Un detalle curioso: ese encuentro no fue presencial, sino a través de una videollamada. Precisamente, es la función que, casi un año después, acerca a X a su ánimo de convertirse en un “all in one”. Twitter encara su renovación más profunda: ahora se llama X.Por: REUTERS

No es claro cómo las videollamadas en X ofrecerán respuestas a una necesidad real de los usuarios, siendo que existen numerosos programas con esa función. Amén de esto, la movida confirma lo evidente: la red social irá mucho más allá de los tuits. ¿Las claves? Por un lado, la diversificación: eso requiere sumar funciones. Por el otro, el tiempo real, una de las variables en las que Yaccarino se enfoca. Para bien o para mal, en ambos casos (más en el primero que en el segundo) Twitter va desplumándose y dejará de ser lo que fue.