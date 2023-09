TiktTok y Google están a un paso de una alianza histórica: ¿qué cambiaría con esta movida?

En el negocio digital asoma una alianza histórica entre una de las grandes tecnológicas de Estados Unidos y la más pujante aplicación china. Según informes de insiders, Google y TikTok unirán fuerzas para incorporar búsquedas web en la red social de videos breves, en forma nativa. De concretarse, el trato tendrá consecuencias que no pasarán desapercibidas.

TikTok incorporará las búsquedas de Google: los detalles de una movida millonaria

Un usuario publicó en Twitter, ahora X, una serie de capturas de pantalla que echan luz sobre el plan conjunto entre Google y TikTok. Por un lado, una imagen mostró una función de búsqueda dentro de la aplicación que lleva a la lupa de la gran G. Por el otro, hay un disclaimer en el que la empresa asiática ByteDance indica que no es responsable de los resultados que arroja aquella herramienta.

Según indican en 9to5Google, se espera que la función sea incorporada sin demora. No será la primera vez en la que se menciona que la red social de origen chino integrará servicios de terceros, por cierto reconocidos en el mundillo digital. Recientemente, también se filtró que Wikipedia y el sitio de cine IMdB también sumarían su contenido en aquella plataforma. Luego de las filtraciones, representantes de TikTok confirmaron a Business Insider que prueban la integración con la búsqueda de Google en “algunos mercados”; pero no se sabe si esto se está haciendo o no con algún acuerdo monetario.

La movida no es trivial: el año pasado, un informe aseguró que los integrantes de la Generación Z cada vez hacen más búsquedas dentro de TikTok. Mientras tanto, especialistas del negocio señalan que un acuerdo como tal beneficiaría a ambas firmas, a uno y otro lado del océano, tanto en niveles e tráfico como en ganancias por publicidad.

Matt Navarra, consultor de redes sociales, dijo al respecto que el plan sería una gran victoria para ambas compañías, especialmente mientras TikTok intensifica su apuesta por el comercio electrónico, y Google prioriza los videos de esa app en sus resultados.

La sociedad entre TikTok y Google: ¿empeora el monopolio en el negocio de las búsquedas?

Hace algunas jornadas, comenzó en Estados Unidos un histórico juicio que tiene a Google en el banquillo de los acusados, consecuencia de una demanda del Departamento de Justicia (DOJ) de ese país que la acusa de prácticas monopólicas en las búsquedas web.

El organismo gubernamental apunta al célebre buscador —que opera bajo el ala del Alphabet Inc.— de abusar de su posición dominante. Argumentan que para conseguir tal autoridad, concreta diversos acuerdos anticompetitivos y multimillonarios con empresas de telecomunicaciones, dueños de aplicaciones, desarrolladores de navegadores web, y otros participantes de la industria.

¿La sociedad con TikTok agravará esa práctica non sancta, de la que acusan a Google? Las respuestas a este interrogante deberán esperar, tanto a la resolución de la justicia, como a la definitiva implementación en la red social china.

Hay otro ribete intrigante en esta historia, relacionado a la colaboración ente un gigante tecnológico con base en Estados Unidos y la empresa de China, países que han mantenido un largo enfrentamiento que en los últimos años tuvo como paradigma a TikTok y a sus supuestas prácticas de espionaje.