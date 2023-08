WhatsApp 360º: ¿qué son los nuevos "videos redondos" y cómo funcionan?

WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más popular del grupo Meta, se actualiza constantemente y ofrece mejores herramientas para todos sus usuarios.

A partir de ahora, la aplicación permitirá enviar mensajes en forma de video dentro de chats personales y también grupales. Funcionará casi de la misma manera que los audios, con un nuevo modo que se agregará en el botón de "Grabación".

Los mensajes de video instantáneo, según WhatsApp, "no reemplazarán a los audios, sino que complementarán su función", permitiendo así a los usuarios decir y mostrar lo que quieran en un tiempo máximo de 60 segundos.

Para cambiar entre uno y otro, los usuarios sólo deberán ingresar a una conversación cualquiera, y pulsar con un toque el botón. Si la función está activa, el ícono de micrófono pasará a ser el de una cámara de video.

La grabación de video se realizará al igual que la de voz: habrá que pulsar el botón y soltarlo una vez que se haya terminado de mostrar lo que deseaba. Sin embargo, a diferencia de los videos multimedia que pueden tener una duración de hasta 3 minutos y se muestran a pantalla completa, estos mensajes se verán en un reproductor automático con forma de círculo.

La grabación comenzará con una cuenta atrás de tres segundos para que los usuarios estén prevenidos de cuándo pueden empezar a hablar y mover la cámara. Una vez enviado, los mensajes se reproducirán en una ventana emergente también con forma circular, y tendrá un borde de color verde que avanzará por toda la circunferencia para indicar el tiempo de video que queda pendiente.

Si desea verificar que la función de mensajes de video instantáneos de WhatsApp está activado, los usuarios deben dar un toque sobre el botón de grabación de audio. Si el ícono no cambia, es porque la función no está habilitada aún en el país o región, o no tiene instalada la versión más reciente de la aplicación.