WhatsApp: cómo leer mensajes sin "clavar el visto"

En WhatsApp, un mensaje que fue leído merece una respuesta. Los usuarios que quieren evitar esa exigencia —no escrita en ningún reglamento, aunque parte de las supuestas buenas costumbres en el mensajero— pueden optar por desactivar las tildes azules, aquellas que delatan una apertura. De esa forma, no se “clava el visto”. Al menos, el emisor no sabe si el destinatario vio el mensaje.

Más allá del check azul, ¿sabías que es posible leer mensajes completos en WhatsApp, sin abrirlos? En esta nota de TN Tecno revisaremos un truco para acceder al contenido de cabo a rabo, con más datos que una simple vista previa del chat. El detalle relevante: el remitente no se enterará.

Otro aspecto a tener en cuenta: el truquito funciona en dispositivos con Android. Los usuarios de iPhone deberán apelar a otras astucias.

WhatsApp: ¿cómo leer mensajes completos, sin abrirlos?

Los que usan WhatsApp en Android, deben presionar la pantalla de inicio y luego ir a la sección de widgets. Allí, es preciso buscar el correspondiente al mensajero, aquel en el que se indica “4x1″. Al elegirlo, hay que llevarlo a cualquiera de las pantallas del teléfono y mantenerlo presionado para ampliarlo.

Tal como nota la publicación Mirror, para desgracia de los que usan el mensajero de Meta en dispositivos con iOS —es decir, modelos de iPhone— aquel truco no está disponible. Para ellos, el consuelo que queda es desactivar las tildes azules para, de ese modo, no delatarse Sin embargo, no podrán leer un mensaje completo sin abrirlo y al mismo tiempo tener activados los checks.

¿Cómo usar los nuevos formatos para el texto en WhatsApp?

