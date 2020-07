El Cerro Catedral abrirá mañana sus puertas a los esquiadores residentes

El Cerro Catedral, en Bariloche, abrirá sus puertas el próximo martes solo para quienes tienen el pase de residentes, mientras que el Cerro Perito Moreno, en El Bolsón, y La Hoya de Esquel, continúan trabajando con la intención de poder también iniciar algunas de sus actividades prontamente, según informaron fuentes oficiales.



Reconocidos por su belleza natural, los centros de esquí andinos Cerro Catedral, Perito Moreno y La Hoya reciben cada invierno a miles de turistas para disfrutar de la nieve y la impronta del invierno patagónico, pero este año a causa de la pandemia la situación cambió y empujó a estos espacios a trabajar de manera creativa, buscando diferentes soluciones.



"El 21 abriría el Cerro Catedral en una primera etapa, solo para residentes ya que no se venderán pases, ni van a estar abiertas las boleterías. De esta manera, solo podrán ingresar quienes ya tienen un pase temporario comprado con anticipación", dijo a Télam el secretario de Turismo de la ciudad de Bariloche, Gastón Burlón.



"Habrá estudiantes instructores que van a hacer como preventores, van ayudar con el tema de los protocolos y todas las medidas que hay que tomar para poder seguir avanzando en esta apertura paulatina que estamos haciendo desde las ciudades hace ya un tiempo. Después, se verá. Todo dependerá de lo que autoricen la provincia y la Nación con respecto al turismo", agregó el funcionario.



Según informaron medios locales, está previsto que los medios de elevación de la parte central de la montaña se pongan en funcionamiento, es decir la silla séxtuple, cuádruple y algún otro complementario. El resto permanecerá cerrado.



El presidente de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y pisteros socorristas (Aadidess) Martin Bacer, confirmó en diálogo con Télam que "por el momento las escuelas y clubes no comenzarán aun con sus clases".



"Se está trabajando para que a partir del primero de agosto se pueda vender el pase instructor, o sea que hasta esa fecha está todo cerrado", aseguró Bacer.



"Los instructores de la escuela no tendrían pase en esta primera iniciativa", agregó el director de la Escuela de Esquí Skimax y director de la Asociación de Instructores de Esquí y Snowboard, Hernán Franco.



Con respecto a la situación que atraviesan los instructores, señaló: "El panorama lamentablemente los limita, tanto en lo laboral, por la falta de alumnos, como en lo personal, porque quedan fuera de los pases para poder esquiar aunque sea de manera recreativa con sus familias o amigos".



"La temporada está perdida desde lo económico pero intentaremos ver las opciones de poder funcionar", aseveró Franco.



"Aadidess está terminando la capacitación virtual, que ha sido muy bien recibida por los alumnos y que es muy completa a nivel de información y preparación", resalto el director de la asociación, y destacó que "se están haciendo los esfuerzos para que se pueda realizar la actividad aunque sea a nivel local".



Con respecto al Centro de Ski Cerro Perito Moreno, ubicado sobre la cordillera de los Andes y en la localidad rionegrina de El Bolsón, el referente a cargo del departamento de Comunicación de la empresa Laderas, Roberto Escardó, informó a esta agencia que "como la mayoría de los centros de esquí del país, están a la espera de que se autoricen las actividades recreativas y deportivas".



El vocero agregó que "mientras tanto, el trabajo de acondicionamiento de la montaña se ha venido llevando a cabo desde hace ya un par de meses, teniendo todos los recaudos necesarios, respetando el uso del tapabocas, de guantes y de alcohol en gel".



Escardó destacó también que, al mismo tiempo, se ha ido avanzando en la confección de los protocolos sanitarios con la municipalidad y con el área de salud de El Bolsón, para cuando se pueda realizar la actividad, además de regular todo lo que tiene que ver el uso de los medios de elevación.



"La provisión de alcohol en gel en los principales puntos de la montañas, la limitación de ocupación en los lugares gastronómicos y todo lo que tiene que ver con protocolos preventivos son aspectos en los que trabajamos", detalló.



"No hay fecha certera de apertura, dependemos de la autorización a nivel municipal", concluyó Escardó.



Sobre la situación que enfrenta el centro chubutense de esquí y snowboard "La Hoya", ubicado en la ciudad de Esquel, el Secretario de Turismo de la localidad, Mariano Riquelme, expresó en diálogo con Télam: "Estamos ansiosos por ver cómo es la activación de los demás centros de esquí, Bariloche y La Angostura".



El funcionario anticipó que "el cerro está con mucha nieve, así es que vamos a ver cómo se da esa apertura; pensamos que podría ser en los primeros días de agosto para el público local y, si la provincia nos autoriza, queremos habilitar para público de toda la cordillera un poco más adelante".



El excampeón argentino de snowboard Jorge Belardi, que desde el principio de la pandemia comenzó a implementar en el país una campaña solidaria de alcance mundial que consiste en la donación de antiparras que lleguen a los trabajadores de la salud, en diálogo con Télam manifestó su deseo de disfrutar de la nieve este invierno y reconoció el trabajo de los centros de esquí para poder concretarlo.



Asimismo, Belardi reconoció que "seguramente va a ser una año a nivel negocio malo", pero garantizó que el entusiasmo permanece: "Hay un montón de gente como yo, que son amantes de esto y quieren subir a la montaña, disfrutarla, poder andar, manteniéndose activo".



Mientras, el arduo trabajo para la activación de los centros de esquí continúa, las laderas patagónicas siguen acumulando nieve y aún está latente la esperanza de que la mayor cantidad de personas posible disfrute de su majestuosidad en lo que resta de este invierno tan particular.

Fuente: Télam