¿A dónde ir en las vacaciones de invierno? Los destinos más elegidos de Argentina

El invierno llegó y, con él, llega una de las épocas más esperadas para salir a explorar el país. Ya sea para buscar nieve, calor norteño, selva subtropical o la magia de las grandes ciudades, Argentina ofrece una variedad de destinos que tienen algo especial para cada tipo de viajero. Si todavía no sabés a dónde ir en tus vacaciones de invierno, acá te damos algunas ideas para que empieces a planificar.

Los destinos nacionales más elegidos

Buenos Aires: la ciudad que nunca para

La capital argentina sigue siendo uno de los destinos más buscados durante el invierno. Los museos, teatros, ferias y la gastronomía porteña se disfrutan especialmente cuando el frío invita a recorrer en un ritmo más tranquilo. Una escapada a San Telmo, una tarde en el MALBA o una noche en el Teatro Colón son experiencias que nunca decepcionan.

Puerto Iguazú: calor y naturaleza en estado puro

Para quienes prefieren escapar del frío, Puerto Iguazú es la opción perfecta. Las Cataratas del Iguazú en invierno presentan un caudal impresionante y hay menos humedad que en verano, lo que hace que el recorrido sea mucho más cómodo. La selva misionera y el Parque Nacional completan una propuesta natural única en el mundo.

Salta: cultura, historia y paisajes andinos

La "Linda" del norte argentino enamora todo el año, pero en invierno brilla con especial intensidad. Los días son soleados y templados, ideales para recorrer el casco histórico, subirse al Tren a las Nubes o aventurarse hacia los valles calchaquíes. Cafayate, con sus bodegas y su paisaje desértico, es una parada obligada.

Bariloche: el clásico de la nieve

Hablar de vacaciones de invierno en Argentina es hablar de Bariloche. El cerro Catedral convoca a esquiadores y snowboarders de todo el país, pero la ciudad también seduce a quienes simplemente buscan disfrutar del paisaje patagónico, el chocolate artesanal y los lagos cristalinos rodeados de nieve. Una experiencia que combina deporte, gastronomía y naturaleza como pocas.

Mendoza: vino, montaña y aventura

Mendoza es mucho más que bodegas. En invierno, la región ofrece actividades de montaña en el cordón andino, con opciones de ski en Los Penitentes y el imponente Aconcagua como telón de fondo. Combinar una visita a las viñas de Luján de Cuyo con una jornada en las alturas es uno de los planes más completos que puede ofrecer el país.

Jujuy: colores y magia en la Puna

Jujuy y su Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, son destinos que parecen sacados de otro mundo. En invierno, los cielos despejados y la temperatura seca hacen que los colores del cerro de los Siete Colores, Purmamarca y Tilcara luzcan en todo su esplendor. Es una experiencia cultural y paisajística que impacta profundamente.

Ushuaia: el fin del mundo en toda su magnitud

Para los que buscan algo verdaderamente único, Ushuaia es el destino. La ciudad más austral del mundo se transforma en invierno en un destino de aventura: nieve, trineos con perros, caminatas en el Parque Nacional Tierra del Fuego y los primeros avistajes de pingüinos de la temporada. Una experiencia que queda grabada para siempre.

¿Por qué reservar tus vacaciones en Almundo?

Planificar el viaje es tan importante como disfrutarlo. Por eso, reservar a través de Vacaciones Almundo tiene ventajas concretas que hacen toda la diferencia:

Financiación en cuotas: podés pagar tu viaje en cómodas cuotas y salir sin preocuparte por el gasto de una sola vez.

podés pagar tu viaje en cómodas cuotas y salir sin preocuparte por el gasto de una sola vez. Promociones bancarias: Almundo trabaja con los principales bancos del país para ofrecerte descuentos y beneficios exclusivos según tu tarjeta.

Almundo trabaja con los principales bancos del país para ofrecerte descuentos y beneficios exclusivos según tu tarjeta. Múltiples métodos de pago: tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria y más opciones para que pagues como más te convenga.

tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria y más opciones para que pagues como más te convenga. Paquetes y vuelos combinados: encontrás todo en un solo lugar, desde el pasaje hasta el hotel, con precios competitivos y atención personalizada.

El invierno es el momento ideal para conocer lo mejor de Argentina. Con destinos tan diversos y la posibilidad de viajar con beneficios reales, no hay excusa para quedarse en casa.