Orgullo: un alfajor de Catamarca se consagró como el mejor del mundo

Nuevamente, Catamarca se destacó en el Mundial del Alfajor, en una competencia que tuvo como protagonista a un emprendimiento de la provincia. La propuesta encabezada por Luis Salado alcanzó el máximo reconocimiento del certamen gracias a un alfajor que apostó por una combinación de sabores definida por tres ingredientes: higo, coco en escamas y nuez.

El evento se desarrolló entre el viernes 15 y este lunes 17 de agosto en el predio BA Ferial (ex Centro Costa Salguero) de la Ciudad de Buenos Aires.

El resultado ubicó a la producción catamarqueña en el centro de la competencia y significó un reconocimiento destacado para el emprendimiento. La elaboración presentada no solo obtuvo el máximo galardón del campeonato, sino que además fue distinguida en otras instancias de la competencia.

La consagración tuvo así una doble dimensión para la firma: por un lado, el reconocimiento principal del Mundial del Alfajor; por otro, el premio al Alfajor PYME, obtenido con la marca Gulero.

Una propuesta basada en sabores de la tierra

El reconocimiento alcanzado por el emprendimiento encabezado por Luis Salado estuvo vinculado a una propuesta que combinó higo, coco en escamas y nuez. Esa composición fue la que permitió conquistar al jurado y alcanzar el máximo galardón del Campeonato Mundial del Alfajor.

La propuesta también consiguió el 1º puesto en la categoría Fruta, un resultado que reforzó el desempeño de la firma catamarqueña dentro de la competencia.

El reconocimiento del gobernador Raúl Jalil

Tras la destacada presentación, el gobernador Raúl Jalil felicitó a la firma catamarqueña a través de sus redes sociales. En su mensaje, destacó tanto el resultado obtenido como la importancia de la propuesta presentada por el emprendimiento.

"¡El mejor alfajor del mundo es catamarqueño!", expresó Jalil al comienzo de su publicación, en la que felicitó a Luis Salado y a la "gran familia de @elrodeoalfajores" por quedarse con el máximo galardón del Campeonato Mundial del Alfajor y alcanzar, además, el 1º puesto en la categoría Fruta.

El mandatario definió el resultado como un "merecido reconocimiento" a la propuesta presentada por la firma. En particular, puso el foco en su carácter innovador y en la combinación de sabores utilizada para la elaboración del alfajor.

Una producción provincial en una vidriera internacional

En su mensaje, Jalil también vinculó el reconocimiento obtenido por El Rodeo con la posibilidad de poner en valor la producción de Catamarca más allá de las fronteras provinciales. Según expresó, el logro permite destacar la producción de la provincia en una "vidriera internacional".

La referencia adquiere relevancia dentro de la propia celebración del premio: el reconocimiento no quedó circunscripto al desempeño de un producto individual, sino que fue presentado como una distinción que alcanza a la producción catamarqueña.

El gobernador señaló que la propuesta logró combinar "los sabores de nuestra tierra" y que esa característica permitió conquistar al jurado. A partir de esa valoración, el premio aparece asociado directamente con una elaboración que buscó expresar, mediante sus ingredientes, una identidad vinculada a Catamarca.

La celebración oficial incluyó, además, un reconocimiento explícito al trabajo de Luis Salado y de la familia vinculada a El Rodeo Alfajores, mencionada por Jalil en su publicación.