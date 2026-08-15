  • Dólar
  • BNA $1460 ~ $1510
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1898 ~ $1898

24 C ° ST 23.6 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Una familia sufrió un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 38 rumbo a La Rioja

15 Agosto de 2026 13.08

Una familia que viajaba desde Catamarca hacia La Rioja sufrió un grave siniestro vial durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del cruce de Puesto de Bazán.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando el conductor de una Renault Kangoo no pudo evitar impactar de frente contra un animal vacuno que se encontraba sobre la calzada.

En el vehículo viajaba una pareja junto a sus dos hijos, de 14 y 13 años, según informaron fuentes policiales.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado debieron recibir asistencia médica, mientras que la camioneta sufrió importantes daños materiales.

Personal policial intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Tags
Catamarca La Rioja siniestro vial

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también