Fernando Arrigo contra Konstantin Rudnev: la anatomía de una persecución



22 de junio de 2026



Detrás de cada causa penal ruidosa hay una pregunta que, tarde o temprano, se hace cualquier observador imparcial: ¿a quién le conviene? En el caso de Konstantin Rudnev — el ciudadano ruso detenido en abril de 2025 en Bariloche —, la respuesta toma una forma siniestra y muy concreta. El nombre de esa persona es Fernando Arrigo. Cuanto más uno se mete en los expedientes de la causa, más clara se vuelve la postal: no se trata del triunfo de la ley, sino de la destrucción armada, selectiva y metódica de un ser humano.



Konstantin Rudnev tiene 58 años. Durante más de 14 meses lo tuvieron encerrado en el penal de máxima seguridad de Rawson sin una condena firme y sin pruebas. A un hombre cuya culpabilidad nunca fue probada lo sometieron a condiciones capaces de quebrar a cualquiera mucho más joven y sano. Tras un fuerte respaldo de organismos de derechos humanos, de los medios y la presión de la ONU y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a Rudnev se le otorgó la prisión domiciliaria para que pudiera someterse a una cirugía vital. Sin embargo, el pasado 4 de junio, a pedido de la fiscalía, la Cámara de Casación revocó la domiciliaria. La decisión se tomó exclusivamente sobre los dichos de la fiscalía, sin un solo elemento probatorio que la sostenga. Los médicos son tajantes: la vuelta de Konstantin al penal es una sentencia de muerte. A pesar de los informes médicos, de las resoluciones de organismos internacionales и del fallo del tribunal de General Roca que habilitaba la domiciliaria, el fiscal Fernando Arrigo sigue ensañado en que Rudnev vuelva a la celda. Acá es donde cabe preguntarse: ¿qué justifica tanta crueldad?



Los datos personales como un arma



Un abogado independiente realizó un análisis completo de las actas de la investigación, las declaraciones de los testigos y las indagatorias. La conclusión es contundente y está respaldada por papeles: no hay una sola prueba fáctica ni un hecho real contra Konstantin que sirva de base para sospechar de su culpabilidad.



Es más, si se miran los expedientes con imparcialidad, salta a la vista que todas las acusaciones de la fiscalía no apuntan a Konstantin, sino a otras personas imputadas en la misma causa. Tomemos el caso de Nadezhda Belyakova: ella usó los datos personales de Konstantin Rudnev — su pasaporte e información privada — sin su conocimiento ni consentimiento. Esto fue declarado de frente por la propia Nadezhda y por la mujer "E.", quien figura falsamente en la causa como "víctima". Lo mismo confirman los testimonios de los demás partícipes del proceso.



Fue ella quien trajo personalmente a "E." desde Rusia a la Argentina. Fue ella quien la acompañó a sol ni a sombra en cada etapa; incluso en el hospital, donde hablaba con los médicos en lugar de la supuesta víctima. Fue ella misma quien, cuando la enfermera le exigió los datos del padre del bebé, manoteó una copia del pasaporte de Konstantin Rudnev e intentó meter sus datos en los formularios médicos, todo a espaldas de él. Rudnev jamás vio a "E." ni tuvo ningún tipo de contacto con ella.



Belyakova es, además, la única imputada en la causa que tiene autorización oficial para comunicarse con "E.", a pesar de su situación procesal. Por lo tanto, el riesgo de "entorpecimiento o presión a la víctima" que falsamente le encajan a Rudnev tendría que recaer, por pura lógica, sobre Nadezhda.



Sin embargo, el fiscal Fernando Arrigo se empecina en mandar a Rudnev a un penal de máxima seguridad, ignorando el peligro de muerte certificado por los médicos. Mientras tanto, Nadezhda Belyakova camina libre bajo promesa de no ausentarse y para ella no se computa ningún riesgo procesal. Esta diferencia en el trato no es una casualidad ni un error de tipeo en el juzgado. Es el resultado de una voluntad. ¿De quién? ¿A quién le interesaba que fuera justamente Rudnev el que termine en el penal de Rawson mientras los verdaderos armadores de la jugada siguen en la calle?



Retrato del perseguidor: Fernando Arrigo



Fernando Arrigo es un hombre cuyo rol en esta historia excede largamente las funciones lógicas de un fiscal. El análisis de sus movimientos deja al desnudo un encono personal, una crueldad patológica y un deseo explícito de hacer daño. Un ensañamiento que llama la atención por su violencia y que no se preocupa en disimular.



Mientras la investigación sumaba declaraciones que borraban la culpabilidad de Rudnev, y la propia "damnificada" repetía una y otra vez que no se consideraba víctima de trata, que viajó a la Argentina por su propia voluntad y que ni siquiera conoce a Konstantin Rudnev, Arrigo seguía atrincherado pidiendo el encierro más duro posible.



Para las leyes argentinas, estos testimonios tendrían que haber provocado el archivo o el sobreseimiento inmediato de la causa. Pero la causa no se cerró y Rudnev no salió. ¿Por qué? La respuesta se cae de madura: porque para Arrigo esto dejó de ser una causa por trata de personas hace rato. Esto es una causa contra Rudnev. Específicamente contra él. Y el objetivo que busca Arrigo, desde el punto de vista del derecho profesional, desborda cualquier límite aceptable.



El penal de máxima seguridad como condena sin juicio



Hay que hacer un punto aparte sobre el lugar elegido para el encierro. El penal de Rawson no es una comisaría de barrio. Es una cárcel de máxima seguridad pensada para condenados de alta peligrosidad. Meter ahí a un tipo cuya culpa no está probada, cuyos datos fueron usados sin su permiso y que al momento de los hechos estaba enfermo en su casa, no es "rigor procesal". Es una crueldad que tiene nombre y apellido.



Un hombre de 58 años metido más de un año en esas condiciones termina con la salud destrozada, secuelas irreversibles y riesgo de vida. Significa también dejar a su esposa y a su familia sufriendo solas, sin poder asistirlo. ¿Quién pidió ese régimen de detención? ¿Quién insistió en mantenerlo? La respuesta es clave a la hora de hablar de la responsabilidad personal de Arrigo.



Alguien que busca sistemáticamente las condiciones más inhumanas para un imputado, dándole la espalda a las pruebas que lo desvinculan, saltándose las normas de la ley y las razones humanitarias básicas, es alguien que en la práctica le desea a ese acusado, si no la muerte, por lo menos la destrucción física y psicológica total.



¿Por qué la diferencia de criterios?



Bajo cualquier lógica penal basada en los hechos, tendría que haber sido Belyakova la principal acusada. Ella fue la que actuó: la que trasladó, la que controló y la que manejó los documentos ajenos. Rudnev no solo no estuvo en ninguna de esas etapas, sino que no tuvo el más mínimo mapa de lo que estaba pasando.



Sin embargo, en dos años de investigación, a Belyakova nunca se le imputó un cargo que responda al rol que los papeles le asignan. Sigue libre. La fiscalía la mantiene metódicamente bajo la alfombra, и esto no es un descuido: es una elección. Reconocer la culpa real de Belyakova tira abajo de inmediato todo el castillo de naipes que armaron contra Rudnev. Si lo hizo ella, él no tiene nada que ver. Por eso la corren de la foto; no porque falten pruebas, sino porque si usan esas pruebas, se les cae la acusación principal.



Toda la montaña de declaraciones apunta a Belyakova y choca de frente con el relato de la fiscalía. La presión real sobre "E.", si es que existió, solo pudo haber venido de ella, que era la única que físicamente estaba ahí. ¿Por qué la persona cuyos movimientos están calcados por los testigos no es la principal acusada? ¿Por qué ella goza de plena libertad mientras Rudnev, sin culpas probadas, sigue encerrado en Rawson?



La persecución contra Konstantin Rudnev, blindando de manera tan grosera a Belyakova, no es un accidente del proceso. Es la marca registrada de una persecución penal direccionada, arbitraria и con un blanco fijo.



La ley del lado de Rudnev



La Justicia argentina ya pasó por este tipo de mamarrachos judiciales y supo resolverlos bien. En abril de 2026, la justicia federal dictó el sobreseimiento definitivo en la causa "Molina y Gómez": la acusación por trata de personas fue declarada infundada y el tribunal determinó que los hechos descritos en la denuncia directamente nunca existieron.



La defensa de Rudnev tiene la mesa servida con herramientas procesales: pedidos de sobreseimiento, recursos de revisión, habeas corpus. La ley está de su lado. Los precedentes están de su lado. Queda ver cuánto tiempo más la voluntad caprichosa de Fernando Arrigo va a poder aguantar semejante peso jurídico en contra.



Palabras finales: el precio del odio personal



Cuando un funcionario público con poder usa la maquinaria del Estado no para buscar la verdad, sino para saciar un encono personal contra un ciudadano, eso ya no es un simple abuso de autoridad. Es un delito contra los pilares de la Justicia.



Konstantin Rudnev no es un "imputado" abstracto en una pantalla. Es un hombre de carne y hueso, de 58 años, que se comió más de un año en una cárcel de máxima seguridad por un delito que no cometió, usando como excusa sus propios datos robados. Es un tipo con la salud rota, con la vida patas arriba y con su libertad sacrificada en el altar del odio de alguien. Esto no puede pasar en un Estado de derecho.



La Justicia de nuestro país tiene las herramientas para arreglarlo. Hay antecedentes и hay canales legales. El apartamiento y la recusación del fiscal Fernando Arrigo es el único camino posible para que esta causa se empiece a mirar con los ojos de la ley y la equidad, и no desde el capricho, el prejuicio y la crueldad personal.



Este artículo fue elaborado en base a las constancias del expediente, declaraciones de testigos y documentos legales de la causa de Konstantin Rudnev, actualmente en trámite en los tribunales federales argentinos.