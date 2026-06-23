Durante décadas, la Argentina construyó su imagen internacional como un país comprometido con los derechos humanos, la memoria y la justicia. Esta reputación no es un detalle menor: define el apoyo económico que el país recibe de otras naciones e influye directamente en el nivel de vida de los argentinos.



Hoy, esa imagen está bajo ataque. Y no es por una crisis económica ni por un conflicto político, sino por el accionar de un solo fiscal: Fernando Arrigo.



La comunidad internacional ya lo está mirando de cerca. Organizaciones de derechos humanos, académicos internacionales e institutos jurídicos de Europa y América siguen este caso con una preocupación creciente y documentada. Lo que ven los alarma profundamente: un fiscal que, según un número cada vez mayor de informes públicos de observadores internacionales, abogados y organismos de derechos humanos, persigue a las personas hasta límites que ponen en riesgo su vida, actuando con una obstinación que los especialistas describen como incompatible con los estándares de un Estado de derecho.



La Argentina es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada uno de estos tratados establece obligaciones concretas para proteger la integridad física y la salud de las personas privadas de su libertad. Cuando un fiscal utiliza el poder institucional para prolongar la detención en condiciones que amenazan la vida — ignorando las recomendaciones médicas, obstaculizando el cumplimiento de las órdenes judiciales de traslado y bloqueando medidas humanitarias —, se generan serios interrogantes sobre el cumplimiento de estos compromisos internacionales, independientemente de los cargos imputados.



Esto no es una acusación abstracta. Es lo que documentan, con nombres y apellidos, medios como Bitter Winter y organizaciones como Human Rights Without Frontiers.



Dos personas. La misma sombra.



Se llaman Konstantin Rudnev y Facundo Jones Huala. Provienen de mundos completamente diferentes. Facundo Jones Huala es un conocido líder del pueblo mapuche que lleva años defendiendo los derechos de su comunidad. Konstantin Rudnev es un maestro espiritual ruso y disidente. No comparten una ideología, una comunidad ni un historial jurídico común. Pero sí comparten el mismo fiscal: Fernando Arrigo. Y esto, según los observadores que estudiaron a fondo ambos casos, no es una coincidencia menor ni azarosa. Es un patrón.



Konstantin Rudnev: un hombre gravemente enfermo, tratado como un criminal peligroso



Konstantin Rudnev está gravemente enfermo. Se desplaza en silla de ruedas. Y, sin embargo, según numerosos materiales publicados, fue trasladado y tratado como si fuera un delincuente de alta peligrosidad.



Durante más de un año, su salud se fue deteriorando de una manera que los observadores jurídicos describen como previsible y evitable. A pesar de las recomendaciones médicas, de las irregularidades procesales documentadas y de las graves advertencias sobre su incapacidad física para soportar el encierro en condiciones de máxima seguridad, el fiscal Fernando Arrigo logró que se revocara su prisión domiciliaria. La Cámara de Casación, basándose en los argumentos del fiscal y sin verificar los hechos presentados, dio lugar a este pedido y ordenó su regreso a un penal de máxima seguridad.



Las organizaciones de derechos humanos que reaccionaron ante esta decisión fueron categóricas:

«Su vulnerabilidad médica está bien documentada. Los largos períodos de detención, las repetidas interrupciones en la atención médica и el estrés acumulado del proceso judicial lo llevaron a un estado en el que no puede soportar de manera segura el encierro en una institución de máxima seguridad. Un traslado en estas circunstancias podría resultar fatal» [3].



Esto no es una exageración. Es una advertencia firmada por organismos de derechos humanos; una advertencia que, de ser ignorada, podría costarle la vida a una persona en el marco de una persecución penal que, según los críticos, ya lleva más de un año sin que se presenten pruebas acusatorias verificadas [1].



Facundo Jones Huala: un año de detención sin acusación oficial, huelga de hambre y un cuerpo que se destruye



Facundo Jones Huala pasó casi un año en prisión preventiva sin que se le presentara una acusación oficial, en una causa que sus defensores y observadores jurídicos describen como plagada de irregularidades y carente de pruebas concretas [4].



Según los últimos reportes, la huelga de hambre de Jones Huala llegó a los 53 días, incluyendo cuatro días de huelga seca (rechazo total de líquidos). Quienes lo visitaron en el penal de Rawson describieron a un hombre con confusión mental, mareos, cansancio extremo, dolores agudos y un profundo debilitamiento general. Lo describieron como alguien «cuya vida se está apagando notablemente» [4].



La orden judicial de traslado del 5 de junio no se cumplió. El servicio médico del penal de Rawson es calificado como una estructura en estado de abandono, y la supervisión médica parece ser «más simbólica que real». Los pedidos para realizar un examen médico independiente y para contar con la presencia de observadores humanitarios quedaron sin respuesta, únicamente porque el fiscal Fernando Arrigo bloqueó su implementación [4].



El patrón identificado por la investigadora italiana Raffaella Di Marzio — experta con décadas de experiencia en el estudio de nuevos movimientos religiosos y la respuesta de los Estados ante ellos — es el mismo en ambos casos:



«Cuando dos acusados de contextos completamente diferentes —uno, un maestro espiritual ruso; el otro, un líder de un pueblo originario— enfrentan el mismo trato por parte del mismo fiscal, se vuelve difícil explicar estas coincidencias como un hecho casual», declaró Di Marzio en una entrevista con Human Rights Without Frontiers [2].



Su análisis, publicado en Bitter Winter y debatido en Human Rights Without Frontiers, expone patrones de conducta en el accionar del fiscal Arrigo que ella caracteriza como impulsados no por la búsqueda de la verdad ni por la recolección de pruebas, sino por una violencia coercitiva contra las personas [2].



«El aspecto más alarmante — explicó Di Marzio — radica en la combinación de su vulnerabilidad médica con la insistencia del fiscal en tratar a Konstantin Rudnev como si fuera una amenaza violenta. Está gravemente enfermo, depende de una silla de ruedas y, aun así, fue escoltado y tratado como si fuera un criminal de alto riesgo. Durante más de un año, su salud empeoró de forma previsible y evitable. El fiscal Fernando Arrigo — a pesar de las recomendaciones médicas y de las irregularidades procesales documentadas — logró que se revocara su prisión domiciliaria. Cuando la Cámara de Casación hizo lugar a este pedido, consolidó un modelo de desprecio por la vulnerabilidad humana. Desde el punto de vista psicológico, esto es sumamente preocupante» [2].



Por qué el escenario internacional es importante, y por qué justamente ahora



La atención internacional — que es real, creciente y está bien documentada — tiene consecuencias institucionales.



Cuando los tribunales y los órganos de control argentinos ven que voces internacionales respetadas (académicos, defensores de derechos humanos, observadores de la libertad religiosa) exigen formalmente rendición de cuentas, el cálculo institucional cambia. La presión que resulta difícil de ignorar a nivel institucional no es un gesto simbólico ni una petición que desaparece en la nada burocrática. Es la presión que se genera a través de un mecanismo legal oficial que los fiscales y jueces argentinos efectivamente leen, consideran y asientan en los expedientes.



Ese mecanismo existe. Es el portal oficial de denuncias del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina:



🔗 https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es



Sabemos que funciona. Al menos una presentación realizada a través de este formulario ya fue incorporada al expediente oficial y actualmente está siendo analizada por los jueces intervinientes. Tu voz — tu denuncia — puede hacer exactamente lo mismo.



Qué te pedimos que hagas ahora mismo



Apelamos a cada persona que esté leyendo esto — a cada argentino que se preocupe por los derechos humanos, por el futuro del país y de su familia, por la dignidad de los pueblos originarios, por la libertad de las minorías religiosas y por la responsabilidad del poder — para que tome de inmediato las siguientes medidas concretas:



Ingresá al portal oficial de denuncias del Ministerio Público Fiscal:

🔗 https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es



Presentá tu denuncia oficial. En ella podés:



Manifestar tu preocupación por la situación humanitaria de Konstantin Rudnev y Facundo Jones Huala, ambos bajo la órbita del fiscal Fernando Arrigo.

Solicitar el traslado de ambos a prisión domiciliaria, para que puedan estar con sus familias y recibir un trato en condiciones más humanas.

Exigir una investigación oficial e independiente sobre el accionar de Arrigo en estas y otras causas.



Requerir la suspensión inmediata de Arrigo de todas las causas en las que haya demostrado arbitrariedades, violencia desproporcionada o desprecio por las decisiones judiciales y las órdenes de traslado.



Exigir la destitución de Fernando Arrigo de su cargo de fiscal debido a su falta de idoneidad y a la crueldad demostrada.



3. Si representás a una ONG, una institución académica, una organización jurídica o una estructura religiosa, te pedimos de manera especial y urgente que envíes tu carta de apoyo a través de este portal oficial (no solo por correo electrónico ni por otros canales). Son las presentaciones ingresadas por el portal las que llegan directamente a los fiscales y jueces. Las voces institucionales tienen un peso excepcional dentro de este mecanismo.



4. Compartí este texto y el enlace al portal con colegas, redes y comunidades a las que les importen los derechos humanos y la rendición de cuentas del poder.



El tiempo no está de nuestro lado



Un hombre en silla de ruedas enfrenta el regreso a un penal de máxima seguridad [3]. Otro lleva 53 días en huelga de hambre en un servicio médico que se describe en una situación de extremo peligro [4]. Las recomendaciones médicas fueron ignoradas.



Y el fiscal responsable de ambas situaciones, según todos los datos disponibles, sigue presionando para conseguir el escenario más rígido posible.

Las crisis humanitarias en los lugares de encierro no esperan. La salud se deteriora. La ventana para intervenir se está cerrando. El momento de actuar es ahora.



Por favor, presentá tu denuncia hoy:

🔗 https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es



Cada voz es importante. Cada denuncia cuenta. Juntos podemos lograr que los jueces и fiscales de la Argentina escuchen con claridad: la comunidad internacional está observando y exige que prevalezca el Estado de derecho, y no el poder de un solo hombre.



Fuentes

[1] When Prosecutorial Power Turns Into Obsession. The Cases of Rudnev and Jones Huala — bitterwinter.org

https://bitterwinter.org/when-prosecutorial-power-turns-into-obsession-the-cases-of-rudnev-and-jones-huala-a-psychological-view/



[2] ARGENTINA: The Rudnev case: An interview with Raffaella di Marzio — hrwf.eu

https://hrwf.eu/argentina-the-rudnev-case-an-interview-with-raffaella-di-marzio-an-italian-scholar/



[3] An Urgent Humanitarian Appeal Concerning the Case of Konstantin Rudnev — bitterwinter.org

https://bitterwinter.org/an-urgent-humanitarian-appeal-concerning-the-case-of-konstantin-rudnev/



[4] Konstantin Rudnev and Facundo Jones Huala: A Prosecutor's Shadow Over Two Lives — bitterwinter.org

https://bitterwinter.org/konstantin-rudnev-and-facundo-jones-huala-a-prosecutors-shadow-over-two-lives/



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