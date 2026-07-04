Se armó alto debate en X (ex Twitter) sobre los manejos turbios del Fiscal Federal de Río Negro, Fernando Arrigo

En medio del revuelo por las causas de corrupción de Adoni, saltó otro escándalo pesado: Fernando Arrigo, fiscal federal de la provincia de Río Negro, quedó en la mira por presunto cobro de coimas, participación en entramados de corrupción y falsificación de datos.



Los usuarios de las redes están a full discutiendo los casos de testimonios truchos en la causa de Franco Casco y la tremenda saña que hay en el caso de Konstantín Rudnev.



También se destaca que en estas y otras causas que maneja Fernando Arrigo, las investigaciones meten un volantazo terrible justo cuando llegan a Casación. Por ejemplo, en el caso de Konstantín Rudnev, el maestro espiritual ruso, Casación decidió revocarle la prisión domiciliaria, pasándose por el guión los informes médicos que confirman riesgo de muerte si lo trasladan a un penal, además de otras razones humanitarias. En la red ya corren mil teorías de por qué se la tienen tan jurada a Konstantín Rudnev.



"¿Para qué? ¿Qué sentido tiene meter en cana a un tipo que se está muriendo? ¿El señor Arrigo salió de 1984?", puso el usuario Hamuura.



"¿El fiscal está esperando que Rudnev empiece a 'comprar' su vida? ¿O al revés, ya le pagaron un vagón de guita por montar este circo nefasto?", se queja el usuario Tanata.



"¡¿Será que la culpa la tiene el mayordomo?! O sea, la mina esa, Nadezhda, de la que tanto escribieron. ¿Por qué nadie les da bola a los otros detenidos de la causa?", pregunta el usuario sahoini_9271.



Hace un tiempo, en 2023, por un pedido de Fernando Arrigo, Casación también había decidido reabrir la investigación penal del caso Franco Casco, una causa que ya se había cerrado porque no había pruebas.



"¿Primero los absuelven y después reabren la causa pidiendo perpetua? No me la como que esto sea así porque sí", tiró el usuario m.d.courman.



Cabe recordar que últimamente aparecieron varias noticias seguidas que salpican a Fernando Arrigo. Por un lado, Noticias Argentinas (NA) publicó una nota sobre la denuncia presentada en su contra por falsificación.





Por el otro, la abogada Iveth Quesada, cercana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), metió una denuncia formal ante el Procurador General exigiendo que se investigue el laburo de Fernando Arrigo y que lo suspendan de su cargo.



Antes de esto, en los medios también habían salido noticias sobre la fuerte atención internacional por parte de distintas ONG, organismos de la ONU y académicos de Europa y Estados Unidos.

Seguimos de cerca cómo avanza todo esto.