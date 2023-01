Agustín Pichot, un exponente del rugby, pidió disculpas a los papás de Fernando Báez Sosa

Fernando Baéz Sosa murió por los golpes que le dieron 8 rugbiers violentos a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero de 2020. El grupo de chicos atacó al joven por una disputa dentro del boliche.

Agustín Pichot uno de los referentes de ese deporte pidió disculpas por la violencia de esos chicos y aseguró que el rugby es un deporte violento.

“El rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal. No son los valores. Naturalizamos que en un bautismo te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedas sentar, a mí me pasó", detalló el ex capitán de Los Pumas. Comenzará este lunes uno de los juicios más importantes del país, en el que los ocho rugbiers acusados de asesinar de forma brutal a Fernando Báez Sosa (Foto: NA).

"Me mordieron la cola, un cachete, una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, parece un dogo, no me pude sentar por cuatro días. Todo el bondi riéndose. Cero gracioso. Me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo, no tiene nada de gracioso, naturalizas", recordó.

"Tuve muchas discusiones", dijo cuando intentó frenar esos bautismos. "No está bien esto, mataron un chico, no está bien. Lo primero que le pregunté a mi hija después de lo de Fernando fue ´¿Qué pensás de los jugadores de rugby?´. ´Son unos patoteros, quilomberos, agresivos´, respondió", contó sobre la experiencia con su hija de 17 años.

"Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización, de alguna forma", agregó.

La mamá de Fernando Báez Sosa contó por qué ya no tiene relación con Julieta Rossi, la novia de su hijo

A cinco días del arranque del juicio por el asesinato de Fernnado Báez Sosa, en el que se juzga a los 8 rugbiers que le dieron la paliza mortal a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020, sorprendió la ausencia de su novia, Julieta Rossi.

Según trascendió, la joven sufre de estrés postraumático y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico para intentar recomponer su vida.

“Está en tratamiento y no pudo asistir, porque es algo como impredecible”, contó Graciela, la mamá de Fernando a “Nosotros a la mañana”, El Trece.

“Es una chica que perdió al amor de su vida y está tratando de recomponerse como pueda. La entiendo y la comprendo”, sumó la mamá.

Sobre su ausencia en el juicio dijo: “Yo la quiero muchísimo y la extraño. Era como una hija para mí. Siento la enorme necesidad de abrazarla. Siempre viene a visitar, cuando puede”.

y, sumó: “No puedo exigirle mucho la verdad porque siento que le trae muchos recuerdos visitarme”.