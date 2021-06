Argentina debuta en la Copa América ante Chile : hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino de fútbol inicia este lunes su participación en la Copa América Brasil 2021 ante Chile, rival con el que mantiene un clásico moderno tras la disputa de dos finales y un tercer puesto en las últimas tres ediciones de la competencia.



El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, se jugará desde las 18:00 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon Leon desde la línea y Jhon Ospina en la cabina VAR.



La transmisión del estreno "albiceleste" podrá verse por las pantallas de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports y también por sus respectivas plataformas streaming: Cont.ar, TyC Sports Play y DirecTV GO.



La 47ma. edición de la Copa América representa una nueva ilusión para que Argentina corte de una vez su mayor sequía en la historia del torneo, 28 años, y su capitán, Lionel Messi, pueda lograr lo que merece largamente: levantar un trofeo con el seleccionado mayor.



Al rosarino, máximo goleador histórico del conjunto argentino, se le negó repetidamente esa posibilidad desde su estreno en la selección principal en 2005: perdió tres finales de Copa América (2007, 2015 y 2016) y la del Mundial Brasil 2014.



Leo, sin embargo, sí pudo coronarse campeón del mundo sub 20 en Holanda 2005 y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, tres años más tarde.



En esta Copa América 2021 buscará llenar el casillero de gloria con el seleccionado mayor y a la vez convertirse en el futbolista con más partidos jugados con la camiseta argentina. De momento suma 144 presencias y se ubica a sólo tres de Javier Mascherano, por lo que de no mediar inconvenientes, cumplirá ese objetivo en la última fecha del Grupo A frente a Bolivia.

Probables formaciones



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso o Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta y Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Arturo Vidal; Eduardo Vargas, César Pinares y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte.



Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).



Estadio: Nilton Santos (Río de Janeiro).



Hora de inicio: 18:00.



TV: TyC Sports, DirecTV Sports y TV Pública.