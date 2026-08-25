Arsenal espera la decisión de Julián Álvarez para avanzar por su salida del Atlético de Madrid

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid continúa rodeado de incertidumbre mientras se acerca el cierre del mercado de pases en las principales ligas de Europa. En ese escenario, el Arsenal aparece como uno de los clubes interesados en contratar al delantero argentino y sigue con atención cada movimiento relacionado con su situación.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el equipo inglés considera que podría llegar a un acuerdo con el conjunto español por el monto del traspaso. La posibilidad de una negociación entre ambos clubes, sin embargo, todavía no se traduce en una oferta concreta.

El Arsenal estableció una condición antes de avanzar formalmente por el delantero: conocer cuál es la postura del propio Julián Álvarez. El club londinense no presentará una propuesta si el argentino no muestra previamente su disposición a abrirle la puerta a una posible llegada a la Premier League.

De esta manera, el futuro de la operación queda condicionado a una decisión individual que podría determinar el rumbo de las negociaciones. El interés del Arsenal existe, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid también es contemplada, pero el club inglés aguarda una señal del futbolista antes de dar el siguiente paso.

Barcelona, la prioridad del delantero argentino

En paralelo al interés del Arsenal, Julián Álvarez mantiene al Barcelona como su primera opción para continuar su carrera. El delantero argentino tendría como prioridad llegar al conjunto catalán, mientras que el club español también mantiene su interés en incorporarlo para reforzar su ataque.

La preferencia de Álvarez introduce un elemento determinante en el escenario de mercado. Mientras el Arsenal observa la situación y evalúa la posibilidad de negociar con el Atlético de Madrid, el jugador mantiene una alternativa definida como prioritaria.

"La postura de Julián será el factor clave", señaló Fabrizio Romano al explicar el escenario actual. La frase resume el punto central de una negociación en la que todavía deben coincidir tres intereses: la intención del jugador, la postura del Atlético de Madrid y la posibilidad de que Arsenal avance con una propuesta.

El Barcelona, además, continúa interesado en incorporar al delantero. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de la posición del Atlético de Madrid, que no quiere desprenderse de Álvarez para transferirlo a un rival directo de La Liga.

El Atlético fija una cifra millonaria para negociar

El otro elemento central de la operación es el precio establecido por el Atlético de Madrid. Según informó The Athletic, el conjunto colchonero estaría dispuesto a negociar la salida del delantero por 128 millones de libras, una cifra cercana a los 150 millones de euros.

La cifra marca el escenario económico en el que debería desarrollarse cualquier eventual operación por el futbolista. El Atlético tiene fijada esa referencia para negociar, mientras que Arsenal considera que podría alcanzar un acuerdo con el club español.

La posición del club madrileño respecto del Barcelona puede modificar el peso de las distintas alternativas. Si bien Álvarez mantiene al conjunto catalán como primera opción, el Atlético no quiere facilitar una transferencia hacia un rival directo de la competencia española. En ese contexto, la posibilidad de que Arsenal tome protagonismo dependerá de que el delantero esté dispuesto a considerar esa alternativa.

Una definición que puede cambiar el escenario

El mercado de pases entra en su tramo final y el tiempo disponible para resolver operaciones se reduce. Por eso, la situación de Álvarez adquiere especial relevancia: existe un club interesado, existe una cifra establecida por el Atlético y existe una preferencia expresada por el jugador, pero todavía no se produjo el movimiento definitivo que permita destrabar la operación.

Para Arsenal, el primer paso no sería presentar una oferta, sino conocer si el delantero argentino está dispuesto a considerar un cambio de destino hacia la Premier League. Esa decisión podría determinar si el interés se transforma en una negociación concreta.

Para el Atlético de Madrid, en tanto, la posición también está definida: está dispuesto a negociar por una cifra de 128 millones de libras, pero no quiere que Álvarez sea transferido al Barcelona, al que considera un rival directo de La Liga.

Mientras tanto, el delantero mantiene al Barcelona como prioridad. Ese contraste entre la preferencia del jugador y la posición del club abre la posibilidad de que Arsenal gane terreno en la carrera por su contratación, siempre que Álvarez decida escuchar la propuesta.

Las fechas límite del mercado europeo

El contexto temporal también resulta determinante. El mercado de pases atraviesa su recta final y los principales clubes europeos cuentan con pocos días para cerrar sus últimas incorporaciones.

Las primeras grandes ligas en cerrar sus ventanas de fichajes serán la Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa, ambas con fecha límite el lunes 31 de agosto. Luego llegará el turno de la Premier League, LaLiga y la Serie A, que tendrán hasta el martes 1 de septiembre para completar sus operaciones.

Los horarios de cierre establecidos en hora argentina son:

Bundesliga (Alemania): lunes 31 de agosto, 15:00.

lunes 31 de agosto, 15:00. Ligue 1 (Francia): lunes 31 de agosto, 15:00.

lunes 31 de agosto, 15:00. Premier League (Inglaterra): martes 1 de septiembre, 18:00.

martes 1 de septiembre, 18:00. LaLiga (España): martes 1 de septiembre, 18:59.

martes 1 de septiembre, 18:59. Serie A (Italia): martes 1 de septiembre, 15:00.

Con estas fechas como límite, la definición sobre el futuro de Julián Álvarez entra en una etapa decisiva. Arsenal sigue atento y considera posible alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid, pero todavía necesita conocer la voluntad del delantero. El argentino, por su parte, mantiene al Barcelona como su primera opción, mientras el club madrileño fija en 128 millones de libras, cerca de 150 millones de euros, el valor de una eventual negociación.

El escenario, entonces, queda abierto entre tres posiciones: el interés del Arsenal, la prioridad del Barcelona para Álvarez y la decisión del Atlético de Madrid de no venderlo a un rival directo de La Liga. En medio de esas posturas, la decisión del delantero aparece como el factor que puede determinar si la alternativa de la Premier League finalmente toma fuerza antes del cierre del mercado.